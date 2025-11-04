El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El parque se encuentra en un estado «grave» de abandono, denuncian los vecinos. J. Andrade

Zabalgana denuncia la «peligrosidad» del parque infantil de Mar Tirreno y urge mejoras

El grupo municipal EH Bildu pedirá explicaciones este miércoles en una comisión de Espacio Público

E. J.

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:46

Los vecinos de Zabalgana consideran que el parque infantil de la calle Mar Tirreno, ubicado en el sector Elejalde de Vitoria, se encuentra en ... un estado «grave» de abandono. A la presencia de residuos y basuras, se suman «elementos deteriorados y terrenos irregulares, con el suelo hundido en algunas partes, o en mal estado», lo que hace de este área de juegos estrenada en 2018 una zona «peligrosa» con «riesgo para la seguridad, la higiene, así como para el uso por los niños y personas mayores».

