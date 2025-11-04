Zabalgana denuncia la «peligrosidad» del parque infantil de Mar Tirreno y urge mejoras

Los vecinos de Zabalgana consideran que el parque infantil de la calle Mar Tirreno, ubicado en el sector Elejalde de Vitoria, se encuentra en ... un estado «grave» de abandono. A la presencia de residuos y basuras, se suman «elementos deteriorados y terrenos irregulares, con el suelo hundido en algunas partes, o en mal estado», lo que hace de este área de juegos estrenada en 2018 una zona «peligrosa» con «riesgo para la seguridad, la higiene, así como para el uso por los niños y personas mayores».

Esta es la queja que se desprende de una solicitud enviada por la asociación de vecinos del barrio, Zabalgana Batuz, al departamento de Espacio Público, que dirige la concejala jeltzale Beatriz Artolazabal en la que se urge el «replanteamiento» del parque, porque su situación actual hace que los residentes no acudan a él por todos estos motivos.

Esta no es una petición nueva e incluso el pasado mes de abril esa inseguridad escaló en el barrio por la presencia de un «asentamiento de personas» en el interior del túnel que forma parte del circuito de bicicletas de este espacio naturalizado.

El caso es que ahora, a pesar de que ese problema ha desaparecido, el mal estado de los elementos de este parque, construido en madera y piedra, todavía no permite disfrutar a los chavales. Así, en la instancia remitida al Consistorio por los vecinos de Zabalgana (que, en su momento, insistieron en la construcción de esta zona naturalizada) se recalca la necesidad de que se modifique completamente este parque de 7.500 metros cuadrados y que se ponga especial atención en la retirada de basura, desbroce de vegetación y eliminación de elementos peligrosos de forma periódica.

«Queremos recuperar este espacio para lo que siempre debió ser: un lugar de juego, encuentro y convivencia, además de un entorno cuidado, seguro y accesible para todos. Por eso pedimos al Ayuntamiento que actúe con urgencia y escuche las demandas del barrio», firman los portavoces de Zabalgana Batuz.

Por su parte, el grupo municipal EH Bildu pedirá explicaciones este miércoles en la comisión de Espacio Público sobre este parque.