Vuelve el animal print, pero de serpiente

Las tendencias que van a despuntar esta temporada otoño-invierno han vuelto a desfilar por la Pasarela Gasteiz On, que ha celebrado su 47 edición, ... este miércoles con una apuesta por el animal print, eso sí, de serpiente, dejando a un lado el ya muy visto estampado de leopardo o de vaca. También se pudo disfrutar del pelo, la apuesta por autonomasia de muchos creadores, en prendas como abrigos, gorros o bolsos; los clásicos rurales como los cuadros, que se han reinventado en un formato más urbano y contemporáneo, y, por último, prendas en tonos chocolate y mostaza que aportan elegancia y sobriedad a las piezas.

En esta ocasión, los 'looks' en tendencia que desfilaron en el Palacio Europa han corrido a cargo de comercios locales como Galerias Xara, en la calle Badaia; Atelier Vitoria, que se encuentra en Domingo Beltrán, y La Luna Mercería, ubicada en Aranzabal. Estas tres tiendas han sacado a pasear sus conjuntos que mejor representan estas tendencias de moda que, seguramente, inundarán las calles vitorianas en esta temporada estival.

La segunda jornada de la Pasarela Gasteiz On también puso el foco en el diseñador Jon Vacas, de la firma Koë Atelier. El gipuzcoano presentó su colección 'Estructuras del viento' inspirada en la obra de Eduardo Chillida. Con siluetas escultóricas, cortes arquitectónicos y una paleta de colores sobria, el diseñador ha queido explorar la relación entre forma, vacío y equilibrio. Las prendas que deslumbraron en la pasarela utilizaban texturas ricas y tejidos envolventes, convirtiendose en una fusión entre el arte y la moda.