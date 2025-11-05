El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Pasarela Gasteiz On ofrece las tendencias de temporada.

Ver 29 fotos
La Pasarela Gasteiz On ofrece las tendencias de temporada. Jesús Andrade
Pasarela Gasteiz On

Vuelve el animal print, pero de serpiente

Las tendencias de otoño pisan de nuevo la Pasarela de Gasteiz On a través de prendas de comercios locales

A. I.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:00

Comenta

Las tendencias que van a despuntar esta temporada otoño-invierno han vuelto a desfilar por la Pasarela Gasteiz On, que ha celebrado su 47 edición, ... este miércoles con una apuesta por el animal print, eso sí, de serpiente, dejando a un lado el ya muy visto estampado de leopardo o de vaca. También se pudo disfrutar del pelo, la apuesta por autonomasia de muchos creadores, en prendas como abrigos, gorros o bolsos; los clásicos rurales como los cuadros, que se han reinventado en un formato más urbano y contemporáneo, y, por último, prendas en tonos chocolate y mostaza que aportan elegancia y sobriedad a las piezas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El radar de Vitoria que triplica las multas
  2. 2 Los nuevos vuelos para viajar desde el aeropuerto de Vitoria en las vacaciones de 2026
  3. 3

    Cierre por sorpresa de otra clínica estética en Vitoria
  4. 4

    Reavivan un plan para hacer 67 casas en Aberasturi que el nuevo Plan General de Vitoria tumbará
  5. 5 El exbaskonista Polonara, fuera de peligro tras pasar diez días en coma
  6. 6

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  7. 7

    Álava se harta de la posición de Burgos y fija 2029 para avanzar en la integración de Treviño
  8. 8 El sérum vasco viral para las arrugas regresa renovado y aterriza con tienda efímera en Vitoria
  9. 9

    El bulevar verde de Los Herrán ya es una realidad tras más de dos años de obras
  10. 10

    Foronda despega a Madrid y Barcelona con el reto de llegar a los 500.000 viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vuelve el animal print, pero de serpiente