El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El incendio se logró controlar gracias a la colaboración entre bomberos alaveses, de Bizkaia y Gipuzkoa.

El incendio se logró controlar gracias a la colaboración entre bomberos alaveses, de Bizkaia y Gipuzkoa. Bomberos de Álava

Un voraz incendio en la Sierra de Elgea moviliza a bomberos de todo Euskadi durante horas

Los vecinos apuntan a la falta de limpieza y la Diputación dice que da 1,4 millones a las juntas administrativas para actuar en sus montes

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Los vecinos de los pueblos cercanos a la Sierra de Elgea, en Álava, se estremecieron este fin de semana con el aparatoso incendio que calcinó ... durante horas un área forestal de «abundante maleza» y alto valor ecológico. Las llamas, que se iniciaron el sábado por la noche en una zona de muy difícil acceso entre los concejos de Arriola y Narbaiza, alcanzaron durante su fase incipiente grandes dimensiones, lo que provocó que las mismas llegaran a contemplarse e incluso a inquietar a los vecinos de Vitoria, que veían arder desde la distancia parte de esa cordillera que se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Joseba Cabezas, la voz del jazz en las ondas
  2. 2 El incendio desatado en la Sierra de Elgea está «prácticamente controlado»
  3. 3

    El alquiler ilegal de pisos sociales en Vitoria ya cuesta 350 euros por habitación
  4. 4 Fallece Joseba Cabezas, la voz del jazz en las ondas
  5. 5 El Asvel, primer accionista de la Euroliga a las puertas de abandonar la competición
  6. 6

    La Ertzaintza afronta el rebrote de una nueva violencia callejera que amenaza con ir a más
  7. 7 El incendio desatado en la Sierra de Elgea está «prácticamente controlado»
  8. 8

    Así superaron los radicales a la Ertzaintza en Vitoria
  9. 9

    El Ayuntamiento proyecta ajardinar la calle José Erbina ante el deterioro de su suelo
  10. 10

    El timo de meter un okupa en Sansomendi para comprar más barato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un voraz incendio en la Sierra de Elgea moviliza a bomberos de todo Euskadi durante horas