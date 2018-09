«Nos volvemos locas con los famosos» Andrea Blanco, Andrea Belver y Usune Revilla, con su cosecha de autógrafos. / Rafa Gutiérrez Fieles a la cita cada tarde con la alfombra naranja, hay fanes que no se pierden un estreno. El FesTVal sirve incluso para crear amistades SARA LÓPEZ DE PARIZA Jueves, 6 septiembre 2018, 00:20

Armados con 'palos selfi', toallas para descansar en el suelo, banquetas plegables y paciencia, sobre todo, mucha paciencia, un batallón de fanes espera cada tarde tras las vallas colocadas junto al Teatro Principal. Algunos aparecen sólo si sobre la alfombra naranja va a pasearse determinado actor o actriz, pero no faltan los fieles que acuden a todos los estrenos del FesTVal, en este caso, ellas son mayoría. Y algunas lo admiten sin reparos: «Nos volvemos locas con los famosos».

Andrea Blanco, Andrea Belver y Usune Revilla

«Recibimos codazos de gente que quiere colarse»

Pasan unos minutos de las ocho y media de la tarde y el trío de amigas formado por Andrea Blanco, Andrea Belver y Usune Revilla apura los bocadillos que se han comprado para cenar. «Lo acabamos de pillar recién hecho y está calentito, hay que coger fuerzas para luego poder gritar mucho», explican Andrea y Usune. «Bueno, yo el bocata me lo he traído de casa», apostilla la otra Andrea. Este es su tercer año como entregadas seguidoras y vienen más que preparadas. «Cada una tiene su libreta de autógrafos, también con los de años anteriores, los vamos coleccionando», señalan mostrando orgullosas su cosecha de firmas.

Arriba, Maite Díez, junto a la actriz de 'Velvet Colección' Mónica Cruz. Los burgaleses Jon Ruiz, Ana Elvira y Víctor Choza, esperan la llegada de las estrellas y María Teresa Fernández entretiene la espera con un libro. / Rafa Gutiérrez

Para celebrar esta décima edición ellas mismas han elaborado una televisión de cartón con el logo del FesTVal por una cara y una cámara fotográfica por la otra. «Tenemos apuntados en una lista los nombres de los actores que todavía no nos han firmado y los vamos tachando. También nos hacemos fotos y las imprimimos para tener un recuerdo», confiesa el grupo de adolescentes mientras espera la llegada del reparto de 'Velvet Colección'. Pero no todo es de color de rosa en primera fila tras la valla. «Recibimos mogollón de codazos de gente que quiere colarse, otros que nos dan con los móviles en la cabeza o los que desde atrás nos piden que agarremos a los famosos para que no se vayan», narran desde la experiencia.

Begoña Freitas, Maite Díez, Ana y Arantxa Cortazar y María Rivero

«Llevamos desde la primera edición»

Si hay un grupo de fanes festivaleras con larga trayectoria es el formado por Begoña Freitas, Maite Díez, María Rivero y las hermanas Ana y Arantxa Cortazar. Siempre en primera línea, ocupando el espacio frente a la puerta de entrada al Teatro Principal donde las estrellas posan para los fotógrafos, no es extraño que este quinteto protagonice las instantáneas que al día siguiente publica este periódico. «Llevamos viniendo desde la primera edición y nos hemos hecho amigas aquí. Empezamos cuando nuestras hijas eran adolescentes y estaban locas con 'El internado' y ahora que ya se han hecho mayores seguimos nosotras solas», cuentan orgullosas.

«Venimos todos los días una hora antes mínimo y, si hay dos estrenos nos, quedamos aquí entre una alfombra y la otra para guardar el sitio. Tendríamos que tener entradas VIP», bromea Begoña. Después de tantos años acumulan un buen número de anécdotas. «Una vez comenzó a llover muchísimo y desapareció todo el mundo menos nosotras. De aquí no nos mueve ni la tormenta del siglo», confiesan. También recuerdan cómo los primeros años tenía que intervenir la Policía Local ante la avalancha de seguidoras de series adolescentes o aquella vez que casi llegan a las manos con un hombre que se quejaba porque habían abierto el paraguas.

«Nosotras nos volvemos locas, les gritamos a todos y nos hacemos 'selfis' con el palo, aquí lo pasamos muy bien», resume Maite ante el asentimiento generalizado de sus compañeras. «Cada año, el domingo cuando quitan las vallas nos entra el bajón», agrega una de ellas.

María Teresa Fernández

«Este año no me pierdo ni una alfombra»

La figura de María Teresa Fernández llama la atención entre el resto por su curiosa manera de esperar el desfile de los actores sobre la alfombra naranja. Aguarda apoyada en el vallado leyendo un libro, 'Buda en el ático' de Julie Otsuka. «A las seis y cuarto ya estaba aquí para ver a los de 'Estoy vivo' y después volveré para 'Velvet'. Este año me he propuesto no perderme ni una alfombra», explicaba la mujer mientras esperaba a que llegara su pareja. «Les hago fotos a todos pero alguno se me pasa, por eso cuando les he visto hoy en los informativos les he hecho fotos en la pantalla para acordarme después. Son muy simpáticos pero vienen siempre con mucha prisa, les deberían dejar más tiempo», solicitaba.

Jon Ruiz, Víctor Choza y Ana Elvira

«Ha sido una experiencia genial, repetiremos»

Está comprobado que el FesTVal cruza fronteras, aunque sólo sea la que separa Álava y Burgos. Llegados desde Miranda de Ebro, el grupo de amigos formado por Jon Ruiz, Víctor Choza y Ana Elvira asistía por primera vez a la vitorianísima cita catódica. «Todo surgió por iniciativa de Ana, y estamos súper contentos de haber venido porque nos lo hemos pasado muy bien», reconocían los chicos recién salidos del estreno de la segunda temporada de 'Estoy vivo'. «Sí, yo les convencí para venir porque quería ver a Anna Castillo, que me encanta», confirmaba ella, feliz tras haber logrado una foto con su ídolo.

«Todos los actores han sido súper majos en la alfombra, se han parado con nosotros y no nos han puesto ningún problema para hacernos fotos. Nos ha llamado la atención que antes no había mucha gente, pero ahora para 'Velvet' estamos flipando», compartía Jon, que había venido a Vitoria con su Polaroid en el bolso para tener un recuerdo de lo más 'cool'. Ninguno de ellos había seguido la primera temporada de la serie de TVE, pero la 'premiere' les dejó con tan buen sabor de boca que no dudaban en que se engancharían. Lo mismo que a al evento televisivo del año. «Ha sido una experiencia genial, el año que viene repetimos fijo».