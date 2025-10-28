El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Visita de Apasos al Centro de Protección Animal. Blanca CAstillo

Voluntarios de Apasos lucharán en los tribunales para volver a la perrera de Vitoria

Sus miembros no pueden acceder al Centro de Protección Animal desde el 15 de octubre al alzarse las medidas cautelares que permitían su entrada

B. Mallo

Martes, 28 de octubre 2025, 00:32

Comenta

El conflicto judicial que la asociación animalista Apasos y el Ayuntamiento de Vitoria mantienen abierto desde 2020 sigue viviendo nuevos capítulos. A la espera del ... inminente juicio en el que está encausado un trabajador de la perrera denunciado por presuntos abusos sexuales a cuatro voluntarias y otros ocho delitos de coacciones, los miembros de esta organización se han visto obligados a dejar de prestar sus servicios en el Centro de Protección Animal (CPA) desde el 15 de octubre. Un auto judicial, que recurrirán, ha levantado las medidas cautelares que les permitían el acceso para cuidar a los perros y gatos internados hasta que existiese una sentencia firme que diese validez o la negase a su expulsión de mayo de 2021. Ahora los animales se quedan de nuevo sin los cuidados de esta asociación que, una vez extinguido el convenio de con el Consistorio, prestaba su ayuda de forma altruista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La alcaldesa de Arraia-Maeztu ocupa dos puestos incompatibles
  2. 2

    La alcaldesa de Arraia-Maeztu ocupa dos puestos incompatibles
  3. 3

    Fallece la mujer atropellada en el barrio vitoriano de Sansomendi hace dos semanas
  4. 4

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  5. 5

    De la Virgen Blanca a Abetxuko: 45 minutos a pie
  6. 6 La alcaldesa de Arraia-Maeztu ocupa dos puestos incompatibles
  7. 7 Detenido por agresión sexual a una mujer que acaba de conocer en Vitoria
  8. 8

    Familias de Adurtza y San Ignacio piden más información sobre la fusión
  9. 9 Detenido por agresión sexual a una mujer que acaba de conocer en Vitoria
  10. 10

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Voluntarios de Apasos lucharán en los tribunales para volver a la perrera de Vitoria

Voluntarios de Apasos lucharán en los tribunales para volver a la perrera de Vitoria