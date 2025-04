La vitoriana que hizo teatro junto al creador de la serie 'Adolescencia'

Sandra Maturana (Vitoria, 1980) vivió más de una década en Londres, donde trabajó como ayudante de dirección y residente en la Royal Shakespeare Company para ... el musical 'Matilda'; como directora de movimiento en 'Seven Angels' para la Royal Opera House de Covent Garden; y actriz, interpretando a nada menos que Campanilla en el O2 de Londres. También ha sido la voz de los audiolibros de 'Pippi Calzaslargas' y presentadora en la BBC, en un programa de enseñanza de español.

Ese extenso historial avala la carrera de Maturana, crítica de EL CORREOy profesora de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Vitoria. Ahora, se lanza a publicar el libro 'Herramientas teatrales en la enseñanza de idiomas', que presentará este miércoles 9 de abril en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa (19.00 horas, acceso libre).

En su obra, recopila dinámicas teatrales aplicadas a la enseñanza de idiomas. «Surgió de manera intuitiva. Empecé a usar recursos teatrales en mis clases y vi que los alumnos no solo se lo pasaban bien, sino que además aprendían mejor y se cohesionaban como grupo», explica sobre este volumen dirigido al profesorado.

En esa presentación, Maturana compartirá algunas ideas sobre la importancia de incorporar herramientas teatrales en la educación, además de mostrar algunas de las dinámicas que propone, siempre pensadas para el día a día de las clases. «Siempre he seguido ese camino de teoría y práctica. Para escribir el libro, fue vital conocer de primera mano lo que es estar en aula», explica, recordando su paso por colegios y universidades de Londres, por Vitoria y su doctorado hace cinco años con la tesis 'El reto del director de teatro contemporáneo llevando a escena el Rey Lear de Shakespeare'.

– ¿Qué utilidad tiene el teatro en la enseñanza?

– Para vincularte, socializar, trabajar en grupo... Cuando juegas con el resto se crea una atmósfera muy buena y vínculos entre los participantes. Por ejemplo, en la Escuela Oficial de Idiomas, las clases tienen una duración de dos horas y cuarto. Cuando después de un montón de ejercicios, te levantas y cambias la dinámica, la energía es mayor.

El manual se puede aplicar a diferentes idiomas, aunque los ejemplos se encuentren en inglés. Las actividades están organizadas por niveles (A1-C2) y tienen distinta duración. «Muchas veces tenemos solo cinco o diez minutos para salirnos del libro de texto y hacer algo diferente». El libro reúne 'roleplays', dinámicas del teatro foro, que permiten la participación del grupo… ¿Ejemplos? «En una clase, se puede plantear una improvisación de una pareja que quiere romper. Le das a los alumnos lo que quiere conseguir de la otra persona, el objetivo (por ejemplo, que se vaya de casa), y el resto de la clase puede intervenir en el momento que vean que hay un error de coherencia o de cohesión», explica.

La cercanía y la naturalidad de Maturana al hablar de su fascinante trayectoria van acompañadas de una humildad nada impostada. Incluso prefiere pasar de puntillas a la hora de hablar de su trabajo con algunos de los nombres más destacados de la interpretación, hasta que el periodista insiste. Es entonces cuando ahonda en la figura de Jack Thorne, creador de 'Adolescencia', una de las series más vistas de la historia de Netflix. «Trabajé con él en la obra 'Hope' –escrita por Thorne–, presentada en el Royal Court, donde fui ayudante de dirección de John Tiffany (director de la superproducción teatral 'Harry Potter'). Es el teatro de escritores por excelencia», apunta.

La aclamada producción se distingue por su guion y el nivel de las interpretaciones en capítulos registrados en un único plano secuencia. «Lo que más me sorprendió fue su impresionante trabajo en la sala de ensayos. Muchos escritores están presentes en el primer día de ensayos y no los ves hasta el estreno. Él acudía siempre. Hace mucho tándem con los actores para afinar la resonancia de las palabras. Con él se generan conversaciones interesantes, realmente te metías de lleno en el tema y lo vivías completamente», señala sobre el cocreador de 'Adolescence', junto a Stephen Graham. «Me parece muy impactante la serie y me puedo imaginar lo emocionante que habrá sido hacer ese viaje creativo», concluye.