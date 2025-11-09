La vitoriana detrás de la moda más cinematográfica La diseñadora de vestuario Elixabet Núñez fue la encargada de diseñar y elegir los looks de 'Culpables', uno de los grandes fenómenos juveniles del momento

Su destino parecía escrito. Su tío, Iñaki Núñez, era director de cine y productor, y junto a su padre gestionaban los cines Mikeldi. Enfrente de las salas, su madre trabajaba como responsable de la tienda Sprint. «Una estaba enfrente de la otra. Pasaba muchas tardes entre un sitio y otro, así que parecía que estaba destinada a dedicarme a lo que hago», cuenta Elixabet Núñez (Vitoria, 1987), que lleva diez años trabajando como diseñadora de vestuario en cine, con diferentes proyectos para series y producciones internacionales de primer nivel.

Uno de sus últimos trabajos ha sido 'Culpa nuestra', que llegó hace unas semanas a Amazon Prime Video, dando alas a un auténtico fenómeno juvenil a nivel global. «Era una producción potente y muy exigente, porque se rodaban 'Culpa tuya' y 'Culpa nuestra' a la vez, mezcladas», explica Núñez acerca de esa saga basada en los libros de Mercedes Ron. «Había días que rodábamos escenas de una película y, al rato, de la otra. Fue una locura, porque los personajes evolucionan entre una y otra: pasan cuatro años, y eso había que reflejarlo en el vestuario».

El diseño de una prenda «Hice el dibujo directamente con el ordenador y fui haciendo pruebas de color», cuenta Núñez acerca de una chaqueta que se vende en la cadena de ropa Springfield. Tejidos y técnica para las banderas «Viendo botas de cowboy me fijé que había un método que era el de hacer agujeros en las piezas de arriba para ir enseñando piezas de abajo» Pruebas de vestuario «Cuando lo probamos por primera vez no era lo suficimente cómoda», comenta Núñez. «Añadimos una pieza en forma de bana bajo la axila, era como un fuelle que permitía más movilidad». Interés de marcas Tras ver el éxito de la película y la gran cantidad de comentarios en redes sociales en torno al vestuario de 'Culpables', la marca Springfield se interesó en hacer una colección con algunas prendas que salen en la cinta.

La onda expansiva de los looks en pantalla de Noah -la protagonista a la que da vida la actriz madrileña Nicole Wallace, con más de 23 millones de seguidores entre TikTok e Instagram- se refleja en vídeos y comentarios en redes sociales. «En redes hay páginas enteras dedicadas a los looks de Nicole», comenta Núñez. ¿Lo nota a nivel personal? «Sí, hay quien me escribe para preguntarme de qué marca son las algunas prendas».

Acerca de una de las labores menos conocidas en los rodajes, Núñez señala que depende del proyecto. «Cada protagonista tenía unos setenta cambios de ropa. El vestuario era enorme», comenta. Suele contar con un equipo de confección previo al inicio de los rodajes y, después, en el set, según las necesidades de cada producción. «En el caso de 'Culpables' variaba, pero se formaron equipos de unas once personas en algunas jornadas», cuenta esta figurinista, que ha trabajado en proyectos como 'Sacamantecas', el esperado tercer largometraje de David Pérez Sañudo que se estrenará el próximo año. «Tuvimos hasta 30 personas trabajando algunos días, porque había jornadas con mucha figuración», explica Núñez, que también ha participado en cintas como 'Señoras del (h)ampa, 'Ane', 'Pollos sin cabeza' o 'Todo lo otro'.

En las películas de Culpables había bodas, entierros, fiestas, carreras de coches… por lo que no todas las prendas son diseños propios. Se combinaban con compras y alquileres en almacenes especializados en vestuario de cine, como Peris Costumes o Cornejo. «Aunque sea una historia contemporánea, a mí siempre me gusta diseñar algo propio», resalta.

Diseño para Springfield

A ello se sumaban los diseños que alrededor de 50 marcas prestaron para esta producción. «Eran marcas españolas, algo que me hace mucha ilusión, porque acaba siendo un escaparate dentro de un producto internacional». Uno de los momentos más esperados por los seguidores de la saga era ver cómo tomaba cuerpo en pantalla 'Culpa nuestra' con la boda de Jenna y Lion. «Varios vestidos de boda, como el de Jenna y el de Noah, fueron hechos a medida por marcas», recuerda.

– ¿Surgen muchos imprevistos en rodaje?

– Siempre pasa algo. Y nunca nos podemos relajar. Según las acciones de cada película, existe un vestuario y complementos que tenemos duplicados o triplicados. Por ejemplo, en Culpa nuestra había muchas secuencias de carreras de coches, en las que se conducía a toda velocidad. Había dobles de conducción que tenían que llevar una ropa idéntica. Cuando el trabajo de vestuario está bien hecho, el espectador no lo percibe. Solemos estar más invisibilizados que otros perfiles.

Una de las curiosidades del fenómeno es que uno de los diseños de la vitoriana ha acabado traspasando la pantalla. La marca Springfield se interesó en hacer una colección inspirada en la saga, aprovechando su tirón. «Diseñé varios estampados y chaquetas con estética de carreras que la marca ha sacado tal cual», comenta aún con asombro. No es habitual que una colección de cine salte a una gran cadena. «Busqué más casos y encontré pocos, como una colección de 'Barbie' o de Cruella de Vil».

Entre los proyectos en los que ha trabajado y que verán la luz próximamente se encuentran 'Marfil' y 'Ébano', otro díptico, 'Enfrentados', dos películas basadas en otras novelas de Mercedes Ron que contarán con la actriz Ester Expósito como protagonista.

La inquietud creativa y el interés por el mundo audiovisual no se limitan al vestuario. Núñez –que estudió audiovisuales en el Instituto Oficial de RTVE y se especializó en artes plásticas y diseño aplicado al estilismo en la Escuela de Arte de Madrid– ha dirigido su primer cortometraje,' A-Maniki', una historia cargada de crítica social que rodó en Vitoria y se estrenó hace unos meses en el Festival de Málaga. La semana pasada fue premiado en el festival Santurzine mientras sigue acumulando selecciones en el circuito.