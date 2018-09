Vitoria-Gasteiz, ¿Capital de rioja alavesa? Hablan de un centro del vino en Vitoria, pasando por alto que las viñas, las bodegas, la sabiduría y el paisaje del vino y el viñedo están en Rioja Alavesa. Será 'vis empresarial', pero no un proyecto de territorio SALVADOR VELILLA CÓRDOBA Historiador Miércoles, 26 septiembre 2018, 02:36

Me encontraba la primera semana de septiembre en Galicia participando en el Segundo Foro Hispano-Luso sobre lagares rupestres, cuando, caída la tarde, me puse a leer la prensa que había comprado en la gasolinera de Amurrio. He de confesar que me tuve que restregar los ojos varias veces leyendo una de las noticias: trataba de que en el palacio Zulueta de Vitoria se pretendía hacer el Centro del Vino de Álava. Recordé que, ya por los años ochenta, me encantaba ir al palacio Zulueta, donde había un importante archivo en el que pasé horas y horas sacando interesante documentación, y he de decir que jamás se me hubiera ocurrido que allí se podía levantar un centro temático sobre el vino, ya que por ningún sitio se veían viñas y mucho menos bodegas. No tardó en llegarme un mensaje por móvil comentando la noticia: «Ya estamos con el p. centralismo de Vitoria», comenzaba el mensaje. Y eso mismo pensé también a primera vista aunque, ahondando más en el asunto, llegué a pensar que podía tratarse de cierto complejo de inferioridad de Vitoria, como si anduviera, de tanto en tanto, a la búsqueda de elementos que la igualen en atractivo a Bilbao o Donosti, por sentir carencia de ellos. Sería como llevar a Vitoria el atractivo social y turístico que en ese momento tiene el vino y las bodegas de Rioja Alavesa. Y no digo que el Ayuntamiento no pueda embarcarse en este tema, puede hacer lo que se le antoje. Lo que digo es que las instituciones provinciales no pueden apostar por ello cuando en Rioja Alavesa hay tantas carencias.

Para empezar, en toda Rioja Alavesa no hay un centro temático del vino público, algo que resulta incomprensible a estas alturas, cuando se viene hablando de que se reconozca el paisaje del viñedo como Patrimonio Mundial. Tampoco encontramos, fuera del magnífico Museo de la Sociedad Amigos de Laguardia (a menudo cerrado por falta de recursos), un centro dedicado a explicar la interesante historia de esta zona. Centros que sería bueno estuvieran en poblados distintos a Laguardia, de cara a descentralizar el turismo, aprovechando alguna de las magnificas casonas deshabitadas. Y, aunque parezca mentira, en Rioja Alavesa no existe un centro que ofrezca conocimientos de viticultura y enología, pues el que hubo es simple recuerdo.

Es sabido que Rioja Alavesa cuenta con un enorme patrimonio y con magníficos ejemplares de cada una de las épocas históricas, comenzando desde el neolítico con las Cuevas de Los Husos, San Cristóbal y Peña Larga, hasta el siglo XXI con bodegas firmadas por los más prestigiosos arquitectos. Más de seiscientas tumbas de bañera y antropomorfas se asientan a los pies de las sierras de Toloño y de Cantabria, así como pasan de cien los lagares rupestres que hablan de la pronta presencia del vino en estas tierras y que en Labastida están señalizados. Eso sin hablar de los ocho dólmenes, documentados con cartelería hace poco, y de más de veinte pozos de nieve y alguna tejera en buen estado de conservación. También son de destacar sus ermitas e iglesias, que van desde el románico hasta el barroco, o sus cascos antiguos, algunos de los cuales te transportan a la Edad Media. Pero ¿sabe que se perderá si pretende llegar a algunos de los lugares indicados? ¿Sabe que, si quiere información, tendrá que echar mano de la tablet porque no hay un indicador, un cartel informativo?

Cuenta Rioja Alavesa con varios personajes que han dejado su impronta a un alto nivel. Sin duda, el más conocido sea el fabulista Félix María de Samaniego, nacido y fallecido en Laguardia y cuyas fábulas no han pasado de moda. Será inútil que alguien intente bucear en su obra o en su vida recorriendo la villa, apenas encontrará detalles en Laguardia fuera del elegante kiosko que se levantó en El Collado el año 1833. Su casa, hermosa casa palaciega, cobija oficinas de lo más variado y un cartel de Hacienda que achica el que se refiere a Samaniego. Solamente la Sociedad Amigos de Laguardia mantiene en su honor unas visitas teatralizadas. El músico Sebastián Iradier era natural de Lanciego y su habanera, conocida como 'La paloma', es cantada en todos los rincones del mundo. Tenían que haber visto ustedes la cara de una señora alemana que había llegado a Laguardia en bus desde Vitoria con intención de acercarse a Lanciego y ver el piano en la casa del músico Iradier. Le dije que el viaje era inútil: el piano no existía, la casa estaba abandonada y cerrada y lo único que iba a contemplar era una pequeña placa. De Labastida era Manuel Quitano, un clérigo ilustrado que, antes de finalizar el siglo XVIII, tuvo el coraje de ir hasta Burdeos a enterarse sobre la conservación y envejecimiento de los vinos, el producto que daba de comer a sus vecinos. Trajo el método conocido como 'a lo Burdeos', usando las clarificaciones y empleando la barrica y el vidrio: «….desde que el Deán introdujo el método de Burdeos, todo el pueblo ha logrado mejorar y conservar sus vinos comunes, y por consiguiente venderlos a maiores precios…», cuenta Alain Huetz de Lemps que escribía un cosechero de Labastida. Pero si usted quiere saber algo sobre Quintano y se acerca a Labastida, es mejor que vaya a la biblioteca. Bueno, este año, con ocasión del 200 aniversario de su fallecimiento, el Ayuntamiento está organizando diversos actos en honor de su ilustre vecino.

Despoblación rural

¿Alguien se acuerda que, en el pleno de Tierras Esparsas celebrado en mayo de 2018 en la Montaña Alavesa, uno de los temas estrella fue cómo poner coto a la despoblación rural? Las zonas rurales de Álava se están quedando sin relevo y en muchos pueblos hay una gran mayoría de gente jubilada. Sobran todas las reflexiones, si no se toman decisiones, y rápidas, para crear en estas zonas centros de trabajo que aporten ocupación y salarios dignos. Pues bien, resulta que, de los trece municipios que en Álava superan el diez por ciento de paro, cinco están en Rioja Alavesa; y mientras, el Polígono Casablanca-2 lleva diez años sin que se haya instalado un pequeño taller y sigue año tras año completamente vacío, a pesar de estar urbanizado.

Y mientras, hablamos de hacer en Vitoria un Centro del Vino de Álava, pasando por alto que las viñas, las bodegas, la sabiduría de tratar las cepas y cuidar el vino, el paisaje cultural del vino y el viñedo están en Rioja Alavesa. Es lo que se llama 'vis empresarial', pero no digan que es proyecto de territorio. Y, por favor, el logo propuesto para el Palacio Zulueta por una de las empresas, 'Vitoria-Gasteiz, Capital de Rioja Alavesa', es flaco favor a Rioja Alavesa, además de un contrasentido y un hurto que las autoridades riojano-alavesas deben denunciar como un despropósito.