Vitoria ya puede activar su plan para levantar 2.975 pisos protegidos en tres años El BOE publica de forma definitiva la declaración de la capital alavesa como zona de mercado residencial tensionado. Incluye también a Bilbao y a los municipios guipuzcoanos de Astigarraga y Ursurbil

Rosa Cancho Jueves, 30 de octubre 2025, 08:22 | Actualizado 09:12h.

Vitoria-Gasteiz ya es zona de mercado residencial tensionado para el Gobierno central, como así queda reflejado desde hoy en el BOE, que recoge la orden firmada ayer por la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. La declaración se extiende también en esta tanda a Bilbao y a las localidades guipuzcoana de Usurbil y Astigarraga. Entra en vigor mañana y se extenderá durante 3 años. Vitoria, al igual que Astigarraga y Usurbil, considerarán grandes tenedores a toda persona física o jurídica que sea titular de cinco o más inmuebles urbanos de uso resindencial en el municipio. Bilbao, a los dueños de más de diez pisos o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial.

Esta declaración se hace sin saber aún qué limites se pondrán a los nuevos alquileres, algo que deben aún dilucidar el Eustat y la Diputación, pero sí permitirá al Gabinete Etxebarria dar salida a su «plan de choque» para los tres próximos años y que contempla la edificación de 2.975 viviendas protegidas en la capital alavesa. Precisamente, el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, tienen previsto esta mañana celebrar la noticia en un encuentro con los medios de comunicación donde ofrecerán más detalles de lo que supone este paso.

El BOE constata lo que ya aprobó antes Gobierno vasco y es que Vitoria en su conjunto, salvo la zona rural, cumple los tres criterios de la Ley de Vivienda para ser declarada zona tensionada. Se han incrementado en estos últimos cinco, tanto el precio medio de los pisos en alquiler (21,2%) como el de la compraventa (27,5%) por encima de lo que plantea la ley y el esfuerzo económico para el pago de la renta y de los gastos de suministros se sitúa en el 30,6% de la renta media disponible de los hogares.

En el primer escalón del 'plan de choque' destacan las diferentes fórmulas de colaboración interinstitucional y público privada para edificar esas 2.975 viviendas, de las que el 53% serán de alquiler. Así se firmará un nuevo convenio con el departamento de Denis Itxaso para 950 viviendas de iniciativa pública en Zabalgana, Salburua, Ibaiondo y Abetxuko.

Habrá otras 1.383 que surgirán de promociones para viviendas sociales y tasadas impulsadas por la iniciativa privada a las que se suman las 642 viviendas, en Arkaiate y Larrein, fruto del convenio firmado por el Ayuntamiento y el Gobierno vasco en febrero del año pasado.

El tercero de los pilares del plan de medidas se orienta a mantener y reforzar las ayudas a la rehabilitación de edificios residenciales y viviendas y que permiten mejoras en la envolvente de los inmuebles y la accesibilidad de los pisos para mejorar la calidad de vida de sus residentes.

Y en cuanto a fiscalidad, en 2026 se apliciará de nuevo un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías y habrá más bonificaciones en el impuesto de construcciones. Asimismo se redactará una ordenanza para habilitar como viviendas locales en planta baja.