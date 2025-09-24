El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cristina González, Rubén González, Maite de Juan y Clara Navas han presentado el programa del congreso. E. C.

Vitoria se vuelve a convertir en la capital del pintxo de alta cocina

El Miniature Pintxos Congress celebrará su 12 edición con dos novedades: un campeonato de Pintxo Dulce y el concurso de 'Tenerife, paisajes al plato'

Ania Ibañez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:26

Miniature Pintxo Congress vuelve a convertir la ciudad en la capital de la alta cocina en miniatura del 28 de septiembre al 1 de octubre ... con un programa dirigido tanto a profesionales de la cocina como a la ciudadanía. El congreso volverá a tener el eje en esta decimosegunda edición en el Campeonato Nacional de Pintxos, que contará con dos novedades. Por primera vez se celebrará el Campeonato Nacional de Pintxo Dulce y el Concurso 'Tenerife, paisajes al plato'. El programa popular, en el que podrá participar la ciudadanía, se centrará en tres actividades: Miniature Pintxo Fest, Miniature Kids y las cenas experienciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Condenado un vecino de Vitoria a 22 años de cárcel por violar sistemáticamente a sus dos hijas menores
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3

    Condenado un vecino de Vitoria a 22 años de cárcel por violar sistemáticamente a sus dos hijas menores
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Álava
  6. 6

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  7. 7 Un ertzaina fuera de servicio y una empleada de un súper persiguen a dos ladrones por Vitoria
  8. 8

    Las mujeres que abren camino
  9. 9

    La Policía Local «reforzará la vigilancia» en el mercado en Santa Bárbara de Vitoria ante el aumento de robos
  10. 10

    Los propietarios de Uleta proponen más VPO y menos chalés de lujo para desatascar su plan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria se vuelve a convertir en la capital del pintxo de alta cocina

Vitoria se vuelve a convertir en la capital del pintxo de alta cocina