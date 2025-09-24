Vitoria se vuelve a convertir en la capital del pintxo de alta cocina

Miniature Pintxo Congress vuelve a convertir la ciudad en la capital de la alta cocina en miniatura del 28 de septiembre al 1 de octubre ... con un programa dirigido tanto a profesionales de la cocina como a la ciudadanía. El congreso volverá a tener el eje en esta decimosegunda edición en el Campeonato Nacional de Pintxos, que contará con dos novedades. Por primera vez se celebrará el Campeonato Nacional de Pintxo Dulce y el Concurso 'Tenerife, paisajes al plato'. El programa popular, en el que podrá participar la ciudadanía, se centrará en tres actividades: Miniature Pintxo Fest, Miniature Kids y las cenas experienciales.

En la cuarta edición del Campeonato Nacional de Pintxos por equipos competirán tres cocineros por comunidad autonómica. «Están representadas todas las comunidades del Estado», ha adelantado Rubén González, director del congreso, hoy miércoles durante la presentación del programa. «A los participantes se les facilita una caja con diferentes alimentos y se les direcciona a un restaurante de la ciudad», ha explicado el funcionamiento del campeonato, «después tienen cuatro horas para desarrollar su propuesta en miniatura». También se llevará a cabo por tercer año consecutivo el Campeonato de Gilda Innova de Euskadi, en el que se busca «darle una sofisticación a este pintxo tan emblemático».

En el caso del Pintxo Dulce «hemos llegado a un acuerdo con la Asociación de Pasteleros de España», ha expresado González, «a Vitoria sólo vendrán los ochos finalistas tras una criba llevada a cabo en los meses anteriores». La segunda novedad de esta edición, 'Tenerife, paisajes al plato', acogerá a los cinco finalistas de la Semana del Pintxo de Álava, quienes han recibido fotografías con paisajes y parajes de la isla para recrearlos en sus platos. El ganador del concurso podrá viajar en octubre a Tenerife.

Eventos para los ciudadanos

El programa popular comenzará con la gran barra de pintcos, el Miniature Pintxo Fest. El evento abrirá sus puertas el próximo domingo 28 de septiembre de 12.00 a 16.00 para llenar la azotea del Mercado de Abastos con las mejores elaboraciones en miniatura de bares y restaurantes locales como Dólar, reciente ganador de la Semana del Pintxo de Álava; Toloño o Mexicano. Ese mismo día, a partir de las 18.00 horas, se celebrará en el mismo lugar Miniature Kids, la propuesta culinaria para los más pequeños.

En este evento los txikis descubrirán el mundo de la cocina a través de talleres interactivos, aprendiendo a preparar recetas y conociendo los fundamientos de una alimentación saludable. «Desde el primer año ha sido un éxito total», ha descrito el director del congreso Rubén González, «a cuatro días de empezar ya hemos vendido todas las entradas».

Finalmente, los vitorianos podrán disfrutar de cenas experienciales el martes 30 de septiembre, degustando los pintxos elaborados por los equipos autonómicos del Campeonato Nacional de Pintxos. Estas cenas se llevarán a cabo en la azotea del Mercado de Abastos como en varios restaurantes locales incluyendo el Andere, KEA y el Toloño ubicado en el propio mercado. «El 90% de las entradas ya están vendidas», ha adelantado González, animando a los ciudadanos a apuntarse.

Gastronomía «especial»

Como broche final se celebrará la cena de clausura del Miniature Pintxos Congress el 1 de octubre, en la que se homenajeará a Hilario Arbelaitz y a su familia por su trayectoria al frente del restaurante Zuberoa de Oiartzun, en Gipuzkoa, «un referente de nuestra cocina», ha subrayado González. También se rendirá homenaje a Eder Montero y Alexandra Raij, que a través de su restaurante Txikito, «son embajadores de nuestra gastronomía nada más y nada menos que en Nueva York», ha remarcado el director.

La diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, ha subrayado durante la presentación la importancia de este tipo de eventos. «La gastronomía es una manifestación cultural y un elemento tractor del turismo», ha expresado, «este congreso genera visitas y actividad en el sector turístico». Sentimiento compartido por Clara Navas, directora de Turismo del Gobierno vasco, que ha recalcado que «nuestra gastronomía es tan especial que sirve para compararnos o diferenciarnos de otros destinos». La directora de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento, Maite de Juan, ha invitado a los vitorianos a «dejarse seducir por las exquisitas recetas en miniatura propuestas por nuestro sector hostelero».