Vitoria volverá a activar el lunes la OTA, que se podrá pagar con el móvil a final de año Los vitorianos podrán utilizar el teléfono móvil para pagar la OTA como ya sucede en otras ciudades del entorno. / Jordi Alemany La zona azul cuenta con 3.344 plazas repartidas en cinco zonas con una tarifa máxima de 2,75 euros por aparcar durante una hora y media IOSU CUETO Sábado, 1 septiembre 2018, 02:01

Se acabó lo de aparcar gratis en el centro y el Ensanche. El Ayuntamiento de Vitoria volverá a poner en marcha el lunes la OTA, lo que significa que los conductores deberán pasar por el parquímetro si utilizan cualquiera de las 3.344 plazas que conforman la zona azul. A partir de ese momento será obligatorio rascarse el bolsillo por dejar el coche de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Como suele ser habitual, los sábados sólo funcionará el horario de mañana y los domingos y festivos la regulación quedará suspendida. Estacionar durante 90 minutos -el máximo autorizado- costará 2,15 o 2,75 euros, en función de la zona. Estas son las tarifas acordadas el año pasado por el Gabinete Urtaran y el PP, que incorporan una subida del 2% después de haber estado congeladas durante cinco años. De cara al año que viene el Gobierno quiere calcar esta subida, aunque el debate sobre esta cuestión se producirá a finales de mes.

Aunque el retorno de la OTA tras las 'vacaciones' de agosto parezca llegar sin excesivas novedades, el Servicio de Tráfico prepara desde hace un año la medida que cambiará radicalmente la forma de utilizar la zona azul. Se trata de incluir la posibilidad de que los usuarios puedan pagar la tarifa con el teléfono móvil, como ya sucede en otras ciudades del entorno. Este sistema salió a concurso en febrero, se adjudicará en breve y estará en marcha «a finales de año».

Hay conductores que después de aparcar en zona OTA descubren que no tienen dinero suelto al llegar al parquímetro. O que sí tienen, pero que es insuficiente para abonar el tiempo que necesitan. Esa dependencia de las monedas se acabará pronto gracias al móvil, que se convertirá en un medio alternativo de pago.

Con el nuevo sistema, los conductores sólo deberán preocuparse de encontrar aparcamiento, porque ni siquiera necesitarán dinero en efectivo ni buscar un parquímetro. Primero deberán descargase una aplicación móvil o 'app' de forma gratuita. Para darse de alta en ella tendrán que introducir sus datos personales y la matrícula del vehículo. También podrá facilitar un medio de pago -como una tarjeta de crédito o una cuenta virtual como la de PayPal- para poder ingresar dinero en un 'monedero' virtual.

Sin talón

A partir de ahí, cuando el conductor aparque abrirá la aplicación en su teléfono y confirmará que acaba de estacionar. La aplicación utilizará el móvil para localizar la posición exacta del coche -de la que depende el tipo de tarifa a aplicar- y el usuario podrá pagar por el tiempo de aparcamiento que prefiera. Ya está, podrá marcharse sin pasar por el parquímetro ni poner ningún talón detrás del parabrisas.

Además, el conductor recibirá un mensaje cuando se acerque la hora límite, lo que le permitirá librarse de una multa. Si necesita más tiempo también podrá ampliar la estancia inicial, en el caso de que haya abonado menos de 90 minutos, el máximo permitido. Si hace caso omiso y al final es multado, conocerá la mala noticia por otro mensaje.

¿Cómo sabrán los vigilantes que el conductor ha pagado si no ha puesto un talón en el salpicadero, como sí hacen los que pasan por el parquímetro? A través de los dispositivos electrónicos que llevan consigo, que recibirán a tiempo real la información que registra la apliación móvil. Cuando los controladores vean que un vehículo no tiene el justificante, al introducir su matrícula comprobarán si su propietario ha pagado con el teléfono o no. Si lo ha hecho pasarán de largo, y si no interpondrán la correspondiente denuncia.

Lo que no cambiará para quienes sean sancionados será el proceso para anular la multa. En el caso de las infracciones por sobrepasar los 15 minutos gratuitos, la invalidación seguirá siendo imposible. En cambio, las multas por sobrepasar el tiempo de estacionamiento sí pueden ser anuladas introduciendo monedas en el parquímetro, pero sólo si ha pasado menos de dos horas del tiempo marcado en el talón. Este año la tarifa por tiempo excedido es de 6,1 euros.

Tarjetas

Además del talón, la OTA cuenta con tarjetas de la zona azul que permiten aparcar de forma permante -24 horas- tras abonar una tasa municipal. Hay dos modalidades, las de residentes y las comerciales. A día de hoy hay 5.967 concedidas, 5.880 de ellas a vecinos y las 87 restantes a propietarios de negocios. No obstante, 1.153 y 30 de ellas, respectivamente, son provisionales por circunstancias especiales -como vehículos de seguridad o ambulancias-.