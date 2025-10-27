Vitoria valora en 800.000 euros los bloques de Santo Domingo desalojados hace ocho años Ensanche 21 ha tasado los portales 40 y 42, que se encuentran en grave estado de deterioro, y se lo ha comunicado a dos de los propietarios

Ensanche 21 tiene hecha una tasación reciente de los portales 40 y 42 de la calle Santo Domingo, de donde diez familias fueron desalojadas de manera urgente hace justo ocho años debido a unos graves problemas de humedades que ponían en riesgo la estructura del inmueble. El pasado mayo, los dos propietarios que no fueron realojados y que llevan años intentando recuperar sus casas plantearon al Ayuntamiento de Vitoria por carta que les expropiara las casas y se hiciera cargo de unas obras para las que han tirado la toalla ante la falta de acuerdo y de capacidad económica con el resto de titulares.

Este lunes, el concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, ha anunciado que la valoración está hecha. Son 397.000 euros por el número 40 y 409.000 por el 42. No ha revelado si eso supone o no que se abre esa puerta a expropiar para reconstruir viviendas sociales los bloques afectados. Una oferta anterior les pareció muy insuficiente a los propietarios

A preguntas de Elkarrekin, Rodríguez ha explicado los resultados de las últimas inspecciones de las casas. «El estado general de la estructura se encuentra en condiciones deficientes». Sin embargo, no parece haber daños en los pilares que afecten a los edificios colindantes. Oscar Fernández, de Elkarrekin, se preguntó si se podría llegar a algún tipo de acuerdo con los moradores orginales para que pudieran tener prioridad de vivir en unas eventuales nuevas viviendas de VPO. No ha habido respuesta en este sentido.

El 26 de octubre de 2017 las diez familias que vivían en los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo recibieron la noticia de que disponían de 72 horas para sacar lo imprescindible de sus casas y abandonarlas ante los graves problemas estructurales que presentaban los dos portales. El edificio contiguo, el 38, ya estaba precintado por riesgo de colapso.

Desde entonces, los problemas de estos vecinos, algunos en situación de vulnerabilidad para hacer frente a unas obras de estabilización que se presupuestaron en 345.000 euros han hecho imposible que puedan regresar a sus hogares. La mayoría han sido realojados. En marzo, un nuevo informe técnico les confirmaba que las filtraciones han agravado la situación.