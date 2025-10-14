Vitoria valora en 10.000 euros los daños de los altercados del domingo en sus calles A esta primera evaluación hay que añadir el coste derivado de la reparación y reposición de los contenedores que fueron quemados

El Ayuntamiento de Vitoria ya ha cuantificado los daños ocasionados en el espacio público de la ciudad por los graves altercados registrados el domingo en la capital alavesa en la manifestación de unos doscientos miembros de la Falange y los incidentes posteriores protagonizados por radicales de izquierda contra la Ertzaintza. Tras el trabajo de evaluación realizado por los servicios técnicos del departamento de Espacio Público y Barrios, el importe de esos daños asciende aproximadamente a 10.000 euros.

Este primer cálculo engloba actuaciones en asfaltado, adoquinado, señalización vial, una cabina telefónica y elementos del alcantarillado, entre otros. Se trata de daños cuantiosos, a los que habrá que añadir el coste derivado de la reparación y reposición de todos los contenedores que fueron quemados (cada uno puede ascender a 1.200 euros).

Las zonas afectadas son las plaza de la Provincia y Aldabe y las calles Siervas de Jesús, Cercas Bajas, Pasaje de San Pedro y Beato Tomás de Zumárraga. A este listado habría que añadir también los desperfectos padecidos por comercios, como bares y restaurantes, donde se rompieron mesas, sillas o sombrillas.

Sindicatos policiales como Erne, Euspel, Esan o Sipe criticaron que, en las horas previas, «no se retirara» este mobiliario público, usado para atacar a los ertzainas.