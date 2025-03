Vitoria supera el último obstáculo para implantar la zona de bajas emisiones en septiembre

Poco a poco, el culebrón de la zona de bajas emisiones (ZBE) de Vitoria va encarando su final. Después de unas semanas marcadas por ... cambios, alegaciones y pactos de última hora, la Comisión de Espacio Público ha dado luz verde al perímetro restringido a los coches contaminantes con los condicionantes acordados con EH Bildu.

El proyecto supera así el último obstáculo antes de su aprobación definitiva en el pleno municipal del próximo viernes. Lo ha hecho en una sesión en la que la coalición abertzale no ha sido la única formación en abstenerse. Elkarrekin también ha optado por un voto neutro. El PP, por su parte, ha votado en contra.

¿Cómo queda finalmente la zona de bajas emisiones? En buena medida, como explicaron desde el Gabinete Etxebarria hace una semana. Es decir, entrará en vigor el 15 de septiembre con restricciones para los coches con etiqueta A, no habrá multas durante los primeros tres meses y el anillo de limitaciones crecerá en 2027 y será más restrictivo en 2030.

¿Qué cambia? Lo que se pactó el viernes con EH Bildu. Fundamentalmente, dos cuestiones. Por un lado, habrá que crear en un año un área de prioridad residencial que blinde el Casco Viejo y el Ensanche para los vecinos de estos barrios. Por otra parte, las exenciones temporales para los residentes (los que no tengan problemas de movilidad, rentas bajas o garajes pero sí sean dueños de coches antiguos que contaminen) se amplían de un año a dos. Todo lo demás, a grandes rasgos, sigue exactamente igual.

«Tirón de orejas»

Aunque el equipo de gobierno sólo ha tenido el rechazo frontal del PP, toda la oposición municipal ha cargado contra la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, por el modo de tramitar esta medida. Cada uno, desde sus postulados ideológicos. El edil morado Óscar Fernández, por ejemplo, ha afeado al equipo de gobierno una tramitación que ha tildado de «estrambótica» y se ha referido a la ZBE como «mala, tardía y poco ambiciosa». «Querían cubrir el expediente y han hecho tan mal las cosas que ha tenido que venir el Ministerio a tirarle de las orejas», ha reprochado en referencia al etiquetado medioambiental y antes de hablar de una «política de la confusión» por parte del Ayuntamiento.

También EH Bildu ha confrontado a pesar de salvar la medida. Ekaitz Díaz de Garaio ha defendido que su formación ha actuado «con responsabilidad desde el principio», pero ha censurado que la coalición «no tuvo acceso a toda la documentación hasta el jueves de la semana pasada».

Por su parte, Iñaki García Calvo contrapuso «dos modelos» para entender la movilidad en Vitoria. «Uno es el de la izquierda que representa el PSE, el PNV y EH Bildu. Un modelo que limita la libertad, que restringe, que crea más problemas de los que ya existen y que pone trabas constantes a los ciudadanos. Frente a ese modelo está el del Partido Popular: de sentido común, de sensatez, de intentar limitar los problemas de las familias y no hacerles la vida complicada. El de no entrometernos en la vida de los vitorianos», ha afirmado.

El portavoz del PP se ha referido al trámite de la ZBE como un «tormento» e incluso ha hablado del Ayuntamiento de Vitoria como una institución que «se está convirtiendo en la Casa de los Líos». Ha recalcado que su oposición es «contra esta manera de hacer la zona de bajas emisiones» porque «hay formas y formas». García Calvo ha defendido el modo de obrar de Jerez, que según ha explicado, sólo restringirá el acceso al centro cuando la calidad del aire alcance niveles nocivos. Vitoria tampoco presenta problemas de contaminación.

«Ordenanza equilibrada»

El equipo de gobierno no ha huido del cuerpo a cuerpo, especialmente con los populares. Desde la bancada socialista, Pascual Borja ha replicado que sí que hay dos modelos: «el legal y el que no cumple, el que vela por la salud de las personas y el que no». La jeltzale Beatriz Artolazabal también ha cargado contra el PP por ser la única formación que ha votado en contra. «Se han quedado solos», le ha recordado la edil responsable de Espacio Público. «Tendrán que dar explicaciones de ello y no con esas palabras huecas de los modelos», ha reprochado.

Artolazabal ha aplaudido a los partidos que se han abstenido por su «responsabilidad». La edil jeltzale ha admitido ante la oposición que «podríamos haber hecho las cosas mejor», pero ha dicho que el dibujo final del proyecto es una «ordenanza equilibrada».