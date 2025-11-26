Vitoria sumará un nuevo huerto municipal con 73 parcelas en Salburua

Los huertos municipales de Vitoria aumentan. Los siguientes barrios en tener acceso a una de estas iniciativas serán Salburua y Santa Lucía, ya que el ... proyecto se ubicará en una parcela de 12.300 metros cuadrados que se encuentra entre las calles Portal de Elorriaga, Avenida de Varsovia, Galileo y Budapest. La obra, presupuestada en 298.270 euros, acondicionará el solar para poner a disposición de los vecinos 73 parcelas de 50 metros cuadrados. La huerta también tendrá dos almacenes, aseos (uno de ellos adaptados), tres albercas de riego y caminos interiores, así como zonas de sombra. El plazo de ejecución será de seis meses una vez adjudicada la obra.

Este proyecto nace del acuerdo presupuestario entre el equipo de gobierno (PSE-PNV) y EH Bildu en respuesta a la demanda vecinal de más parcelas comunitarias de cultivo en la ciudad. En la actualidad, existen cuatro huertos comunitarios localizados en Abetxuko, Lakua, Zabalgana y Borinbizkarra. Durante la presentación de esta iniciativa, el edil de Bildu Xabier Ruiz de Larramendi ha recalcado el creciente interés por este tipo de proyectos. «En febrero de este año se sortearon 63 parcelas en Urarte, Abetxuko, y se recibieron 541 solicitudes», ha señalado el concejal.

Ruiz de Larramendi también ha adelantado que existe la posibilidad de ampliar esta parcela de cultivo de Salburua ante la alta demanda. «Estos huertos van a ocupar un total de 7.000 metros cuadrados», ha detallado el edil. «Queda la puerta a que en un futuro se puedan crear más parcelas en los 5.300 metros cuadrados restantes». Beatriz Artolazabal, concejala socialista de Espacio Público y Barrios, ha añadido que en la próxima semana se anunciará el calendario de plazos para presentar las solicitudes.

La edil ha explicado que la gestión «será comunitaria como en el resto de huertos municipales». El Centro de Estudios Ambientales (CEA) «sacará la concesión» y una vez se adjudique a una asociación será ésta la encargada de «establecer los criterios de asignación de parcelas». Ambos representantes municipales han subrayado que el proceso será «transparente». El Ayuntamiento realizará jornadas participativas e informativas en los barrios del entorno para dar a conocer el proyecto y conformar el «grupo motor» que gestione el huerto de Salburua, ha explicado el edil de Bildu.

«Crear barrio»

Tanto Artolazabal como Ruiz de Larramendi han coincidido en los objetivos de este tipo de espacios comunitarios. «Estas huertas fomentan relaciones entre personas de distinta edad y condición», ha recalcado el edil de Bildu. «Cumplen una función social y ayudan a combatir la soledad», ha añadido la concejala nacionalista. «Además favorecen la actividad al aire libre y son una herramienta para crear barrio», ha apostillado.

Ruiz de Larramendi también ha recalcado la actual situación de «crisis climática» y la necesidad de «aumentar el autoconsumo y la producción local». «El impacto positivo que tienen este tipo de huertos comunitarios en los vecinos es destacable porque brindan la oportunidad a la gente de tomar un papel activo en la transición ecosocial», ha concluido el edil.