El huerto de Salburua se une a los ya existentes en Abetxuko, Lakua, Zabalgana y Borinbizkarra. Jesús Andrade

Vitoria sumará un nuevo huerto municipal con 73 parcelas en Salburua

El Ayuntamiento invertirá 298.270 euros en el espacio de cultivo que se ubicará entre las calles Portal de Elorriaga, Avenida de Varsovia, Galileo y Budapest

Ania Ibañez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:55

Comenta

Los huertos municipales de Vitoria aumentan. Los siguientes barrios en tener acceso a una de estas iniciativas serán Salburua y Santa Lucía, ya que el ... proyecto se ubicará en una parcela de 12.300 metros cuadrados que se encuentra entre las calles Portal de Elorriaga, Avenida de Varsovia, Galileo y Budapest. La obra, presupuestada en 298.270 euros, acondicionará el solar para poner a disposición de los vecinos 73 parcelas de 50 metros cuadrados. La huerta también tendrá dos almacenes, aseos (uno de ellos adaptados), tres albercas de riego y caminos interiores, así como zonas de sombra. El plazo de ejecución será de seis meses una vez adjudicada la obra.

