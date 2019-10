Urtaran se apoya en la abstención del PP para el primer pacto fiscal del mandato La OTA sufrirá un incremento del 2% en 2020. / IGOR MARTÍN El Gabinete Urtaran rebaja el incremento en algunos servicios (las basuras subirán un 2% frente al 4% propuesto) para lograr la abstención de los conservadores IÑIGO CRESPO Lunes, 14 octubre 2019, 10:24

Los vitorianos pagarán un 2% más por el servicio de basuras y la OTA en 2020. Aunque el Gabinete Urtaran había propuesto un incremento del 4% en estos servicios y del 1% en la gran mayoría de los impuestos municipales, ha decidido rebajar sus pretensiones para lograr la abstención del PP y sacar adelante las ordenanzas fiscales del próximo año. Además de las citadas modificaciones, el equipo de Gobierno ha accedido a la congelación del impuesto sobre los vehículos y en las licencias de nueva actividad.

Urtaran y los conservadores de Leticia Comerón se encuentran así en el primer pacto de la legislatura, una entente que ha suscitado las reticencias de los otros dos grupos de la oposición, EH Bildu y Podemos. El Gabinete PNV-PSE necesitaba un único voto para aprobar la plancha fiscal, de manera que tenía todas las puertas abiertas. Finalmente, y tras conversaciones a lo largo de las últimas semanas y más intensas en los últimos días, los intereses de Gorka Urtaran y Maider Etxebarria (PNV y PSE, respectivamente) y Leticia Comerón (PP), han terminado por encontrarse.

Con este acuerdo fiscal, se verán reducidas las expectativas de recaudar 1,8 millones de euros más con su propuesta, ya que también aplicará la congelación a la hora de realizar congresos en los palacios Europa y Villa Suso. No obstante, ha puesto en valor el acuerdo por «sacar adelante las ordenanzas fiscales, en lugar de seguir con prórrogas», tal y como señaló el concejal delegado de Hacienda, Iñaki Gurtubai. El edil jeltzale ha querido, además, «agradecer al PP su esfuerzo para dejar su impronta. Esto es hacer política y ceder», ha declarado.

Por su parte, la portavoz popular aclaró que «no compartimos al 100%» la plancha fiscal resultante, pero se felicitó que «hemos conseguido bajar la presión fiscal a familias y negocios de la ciudad». También destacó la «coherencia» del PP local en los últimos años «para conseguir bajadas de impuestos y tasas. Cuando el PP consigue influir, la presión fiscal baja. Cuando el gobierno pacta con la izquierda, nos suben los impuestos», sentenció.

El acuerdo ha recibido el rechazo de los otros dos grupos de la oposición (EH Bildu y Elkarrekin Podemos), que consideran una «mala decisión» la aprobación de las nuevas tasas y precios públicos. «Va a ser la fiscalidad del no. No es una buena noticia para el feminismo ni para el avance», ha declarado la portavoz independentista, Miren Larrion. «Nuestro sentimiento es de decepción. Le cuesta justificar no haber llegado a un acuerdo con nosotros, que éramos los únicos que respetaban la propuesta del Gobierno y permitía recaudar aún más», ha lamentado Óscar Fernández, de Elkarrekin Podemos.

Por otra parte, el pago del IBI, que sufrirá un incremento del 1%, se trasladará al 30 de junio, mientras que los pagos fraccionados se abonarán también el día 30 de cada mes, para alinearlo con las pensiones, las nóminas y las ayudas sociales. La enmienda, presentada por el Consejo Social, ha salido adelante por unanimidad.