Daniel González | Arquitecto y urbanista

«Vitoria solo produce el 1,5% de los alimentos que consume»

La conferencia de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País analiza la reconexión entre campo y el centro urbano

Jon Casanova

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:34

Con solo un 1,5 % de autosuficiencia alimentaria, Vitoria depende casi por completo de cadenas de suministro externas, una realidad que plantea importantes retos de ... resiliencia y planificación territorial. En este contexto, el arquitecto y urbanista Daniel González Franco aborda hoy la conferencia 'Transición agroalimentaria como proyecto de ciudad para Vitoria', dentro del ciclo de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, a partir de las 19.00 horas en el salón de actos de Círculo Vitoriano, en Dato.

