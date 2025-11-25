«Vitoria solo produce el 1,5% de los alimentos que consume»

Con solo un 1,5 % de autosuficiencia alimentaria, Vitoria depende casi por completo de cadenas de suministro externas, una realidad que plantea importantes retos de ... resiliencia y planificación territorial. En este contexto, el arquitecto y urbanista Daniel González Franco aborda hoy la conferencia 'Transición agroalimentaria como proyecto de ciudad para Vitoria', dentro del ciclo de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, a partir de las 19.00 horas en el salón de actos de Círculo Vitoriano, en Dato.

– ¿A qué se refiere cuando habla de la complejidad del territorio?

– Ciudad y campo forman parte de un único sistema vivo. Mientras la ciudad ha ganado complejidad en las últimas décadas, el campo, especialmente desde la Revolución Verde y la industrialización agrícola, la ha perdido, lo que provoca que el territorio deje de funcionar como un sistema vivo.

– ¿Qué consecuencias tiene esta pérdida de complejidad en Álava y Vitoria?

– Hoy por hoy existe una demanda, especialmente notoria en el caso de Vitoria, de producto local que el mercado no puede satisfacer. Las condiciones de mercado imperantes que han hecho de la especialización cerealista de la Llanada Alavesa han constituido una norma que hace que no sea rentable producir alimentos para la ciudad. Como resultado, menos del 1,5% del producto fresco consumido en Vitoria se produce en Álava. No solo tenemos un fallo de mercado, también un problema evidente de vulnerabilidad alimentaria.

– ¿Qué implica depender casi por completo de alimentos externos?

– Si nuestros sistemas son dependientes de cadenas de suministro que son largas y muy complejas y esas cadenas de suministro tienen un problema ya sea por una cuestión geoestratégica o climática, estamos en una situación de riesgo muy evidente. Además, el sistema agrario actual es incapaz de reproducirse a sí mismo y la falta de recambio generacional no es ajena a un modelo agrícola intensivo en capital que cada vez requiere de superficies o explotaciones cada vez más grandes. Y claro, las espaldas financieras de los agricultores tienen un límite.

– ¿Puede haber una solución a corto o medio plazo?

– A corto es difícil, pero a medio, sí. Para pasar del 1,5 % a porcentajes algo mayores de autosuficiencia alimentaria es necesario crear una regulación del mercado. El Ayuntamiento dispone de herramientas y competencias para definir jurídicamente conceptos como 'producto local' y 'mercado local' y promover políticas públicas que apoyen a los productores.

– ¿Qué importancia le da entonces al relevo generacional en el campo?

– Tiene un impacto brutal. Desde la Revolución Verde el campo dejó de ser indispensable para abastecer a la población local, lo que afecta a su capacidad de reproducción social. Se necesita una segunda refuncionalización hacia un modelo menos intensivo en capital y capaz de monetizar la eficiencia ambiental.

– ¿Con qué mensaje le gustaría que se quedase el público que acuda a la charla?

– Este cambio no trata de ir contra nadie, sino de reconocer la necesidad del mantenimiento de la agricultura convencional y al mismo tiempo de la transformación de todo el territorio que podamos ir hacia un modelo productivo más sostenible, menos intensivo en capital y con mayor capacidad de monetizar eficiencias ambientales.