Vitoria sigue sin definir un plan para el Iradier Arena tras sólo once usos en 2024

El Iradier Arena sigue sumido en la indefinición. El multiusos con capacidad para 10.625 espectadores y con problemas de acústica y climatización continúa sin ... un plan. No se define su futuro. Pese a que el Gabinete Etxebarria se ha marcado el objetivo de reactivar el complejo inaugurado en 2006, a punto de alcanzarse el ecuador de la legislatura se sigue pidiendo «paciencia». La responsable de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera (PNV), lo hacía ayer una vez más en una comisión monográfica en la que insitió en que su equipo está trabajando «con discreción», remarcando que el asunto «es complejo». Tanto que ni siquiera deslizó posibles soluciones. Quizás «en las próximas» semanas, dijo.

«Estamos trabajando por sacar adelante este tema o, por lo menos, por llegar al análisis suficiente para determinar si es viable convertir este edificio multiusos o si hay que hacer alguna otra cuestión». Una explicación ambigua. ¿Qué opciones estarían encima de la mesa? De entrada, sigue pendiente una especie de informe sobre su viabilidad como gran recinto de conciertos. El presupuesto del pasado año contempló 39.000 euros para este fin. No se utilizaron. Y no se aclara si se hará uso del dinero este año.

En todo caso, desde el verano, Alcaldía apuesta por una opción, que se ha barajado en diferentes reuniones con los socios de Gobierno: alquilar el Iradier Arena a empresas externas durante varios años. Esta solución permitiría obtener el capital para financiar un lavado de cara y solventar los problemas que arrastra. Un informe de 2019 apuntaba a una inversión de 2,3 millones de euros. Ahora sería más elevada. Pero no se ponen cifras.

«No estamos en una carrera»

La realidad es el Iradier Arena ha vuelto a ser este año una instalación infrautilizada. Apenas abrió sus puertas en once ocasiones. Y lo hizo para eventos tan dispares como una OPE, las vaquillas o la fiesta solidaria que celebró Mercedes con motivo del septuagésimo aniversario de la fábrica de la Avenida de Los Huetos.

En paralelo a esa inconcreción, ciudades vecinas como Pamplona o Logroño han doblado la apuesta por grandes conciertos o citas culturales en espacios similares al Iradier, como el Navarra Arena o el Riojaforum. El primero, sin ir más lejos, acogió el cierre de gira de Zetak hace un mes con dos llenazos consecutivos de 15.000 personas cada uno. Tras estas dos ciudades ahora es San Sebastián quien ha anunciado la reforma de Illunbe para convertirlo en un multiusos con capacidad para hasta 15.000 personas y una inversión de 70 millones de euros.

La edil de Cultura se desmarcó de estas capitales asegurando que «no estamos inmersos en una carrera competitiva por ver qué ciudad corre más». «Menos mal que no es una carrera, porque nosotros ni nos hemos movido», replicó desde la coalición abertzale Maider Uriarte. «Nosotras no tenemos información. Y si pedimos información y no hay absolutamente nada, la conclusión es fácil: no se ha hecho nada», rebatió la concejala de Bildu.