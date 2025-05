Vitoria no tendrá hasta septiembre el precio para limitar los alquileres, clave en la futura zona tensionada Eustat calcula que no tendrá el índice para fijar el tope a las rentas hasta entonces, ya que los datos de Álava son los que van más retrasados

El tope a los alquileres en Vitoria se va a hacer de rogar. La capital alavesa, la única que aún no solicitado al Gobierno vasco ... la declaración como zona tensionada, suma a los atrasos registrados en el Ayuntamiento otro revés: Eustat no tiene todavía el índice para fijar los precios de referencia, el indicador clave para determinar las cuantías máximas de los alquileres. De hecho, el Instituto Vasco de Estadística cree que no va a tener esa operación lista hasta septiembre.

Así se desprende una respuesta escrita del vicelehendakari Mikel Torres enviada al Parlamento vasco a petición de EH Bildu. A preguntas de la coalición abertzale, el consejero de Trabajo explica que la previsión con la que trabaja Eustat es que el índice de Gipuzkoa llegará este mismo mes de mayo y el de Bizkaia estará completo para julio. Álava, por tanto, es el territorio que acumula un mayor retraso. Pese a esas estimaciones, el Ejecutivo matiza que «este cálculo es aproximado dada la complejidad y las múltiples fuentes de origen de la información». Afección en Álava Alegría-Dulantzi se ha caído del listado de Lakua, así que sólo Vitoria podrá poner tope a las rentas Según la respuesta parlamentaria, Eustat cuenta ya con todos los datos de Gipuzkoa. Sin embargo, «las peticiones de Álava y Bizkaia se han cursado y se está trabajando conjuntamente para establecer el modelo de datos». «La recepción de la información de Bizkaia está más adelantada. La de Álava se va a dilatar un poco más», explica Torres. Medida estrella La creación de ese índice de precios de referencia, que en Euskadi se publicará como 'estadística del esfuerzo financiero de los hogares en alquiler', resulta clave para las zonas tensionadas, ya que es la llave de la medida más importante: el tope a los precios del alquiler. Sin él, municipios como Rentería ya han aplicado algunas medidas para paliar la crisis de la vivienda, pero todavía no se han podido poner un límite a las rentas máximas a pagar por los inquilinos. Los otros territorios Los datos de Gipuzkoa estarán listos este mismo mes y los de Bizkaia llegarán en julio En Álava, tras la revisión realizada por el Gobierno vasco esta misma semana, sólo Vitoria podrá pedir la declaración de zona tensionada, ya que Alegría-Dulantzi se ha caído de la lista. Sin embargo, la capital todavía no ha formulado la solicitud que le permitiría aplicar medidas para atajar la crisis del mercado del alquiler. Las previsiones del Consistorio pasaban porque ese informe obrase en manos de Lakua antes de Semana Santa, pero no se han cumplido. Ahora, fuentes municipales no se atreven a dar nuevos plazos. «Se está recopilando información adicional que se ha solicitado por parte del Gobierno vasco». En sus documentos, deben enviar una memoria justificativa y un plan de acción a tres años con políticas orientadas a aliviar el mercado.

