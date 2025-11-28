Vitoria renovará el «deteriorado» césped de Adurtza y admite que su vida útil ha sido «muy corta» El servicio de Mantenimiento saca a contratación la sustitución de la lámina por 365.000 euros mientras estudia demandar a la empresa que instaló el anterior terreno de juego

El Ayuntamiento de Vitoria sustituirá la lámina de césped artificial del campo de Adurtza apenas seis años después de estrenar el anterior. El motivo, tal y como desveló EL CORREO el pasado lunes, es el «deterioro» que presenta el terreno de juego, con socavones y pliegues evidentes que «impiden el desarrollo satisfactorio de la actividad deportiva y no es apta para la competición». Así lo refleja el servicio de Mantenimiento municipal, que este viernes ha sacado a contratación los trabajos por casi 365.000 euros y el objetivo de contar con el nuevo campo en septiembre de 2026.

A pesar de que el plazo definitivo dependerá del cumplimiento de los trámites administrativos y la ejecución de la obra, el Ayuntamiento confía en que el césped esté operativo para el arranque de la temporada 2026-27. Y es que se trata del campo de juego en el que entrenaba el San Ignacio, de Tercera División, que ha tenido que desplazarse a Betoño para ejercitarse con normalidad. Sin embargo, en episodios de «lluvias intensas», no puede hacer uso de estas instalaciones, por lo que incluso ha llegado a desplazarse hasta Salvatierra para realizar algunas sesiones.

El anuncio de la sustitución de la lámina de césped se produce cinco días después de que este periódico desvelara que el Ayuntamiento estudia demandar a la empresa que instaló el anterior terreno de juego por el «avanzado deterioro» que presenta. De hecho, la vida útil habitual de estas instalaciones ronda los diez años, lejos de los cinco que ha durado el actual. El terreno de juego se encuentra ahora clausurado por su mal estado, que presenta un riesgo para los jugadores.

El choque principal entre el Consistorio y la compañía se encuentra en el periodo de garantía, que el pliego de 2019 cifra en diez años y la empresa señala que es de tres y que ha concluido. A la espera de que la disputa se resuelva, el Ayuntamiento ha optado por licitar el cambio de lámina con un presupuesto muy similar al de hace seis años.

Para evitar una situación similar en un futuro próximo, el área que encabeza la concejala Izaskun Reyes (PNV) ha anunciado que «una vez instalado el césped se realizarán ensayos in situ de las condiciones biomecánicas para tener la certeza de que la superficie deportiva ofrece los niveles de rendimiento previstos», En este sentido, el nuevo periodo de garantía será de tres años, en principio hasta 2029.

La sustitución de la lámina del campo de Adurtza se desarrollará en paralelo a la reforma del campo de Adurtzabal, donde el San Ignacio disputaba sus partidos oficiales como local hasta que el terreno de juego se volvió peligroso para la integridad de los futbolistas y tuvo que desplazarse a Los Astrónomos, donde juega en la actualidad.

En concreto, el equipo de gobierno aprobó el viernes pasado destinar 664.308 euros a la renovación del césped y las instalaciones de Adurtzabal. En esta ocasión, a diferencia del campo de Adurtza, la actuación renovará su sistema de riego. El objetivo es que Adurtzabal estrene nuevo césped la próxima temporada. Los trabajos tendrán una duración de tres meses, por lo que todo indica que se aprovechará el parón de la competición en verano para acometer las obras. No hay que olvidar que, pese a que el equipo de Tercera del San Ignacio ya no utiliza estas instalaciones, el resto de equipos de fútbol base sí que compiten en Adurtzabal.

