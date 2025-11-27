Vitoria refuerza su apuesta por el cine con un foro que une a productoras e inversores El ciclo Abycine Lanza–Conexión reunirá los días 2 y 3 de diciembre a quince productoras y empresas para impulsar proyectos audiovisuales en Álava

Ramón Albertus Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:58

Un nuevo foro busca conectar a inversores y productoras de cine interesados en sacar adelante sus proyectos. El ciclo Abycine Lanza–Conexión Vitoria-Gasteiz celebrará su segunda edición los próximos 2 y 3 de diciembre en el Palacio de Villa Suso. El encuentro, concebido para reforzar el territorio como escenario de rodajes, reunirá a quince producciones durante la primera jornada y abrirá sus puertas al público en la segunda, dirigida especialmente a productoras y empresas locales de servicios, así como a compañías interesadas en invertir en cine.

El evento está organizado por Abycine Festival, Banatu Projects y Addi Asesores y Abogados, con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava. En la presentación, la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares, destacó que el sector audiovisual vive «un momento de esplendor» en el territorio, impulsado por unos incentivos fiscales que «se han multiplicado». Según explicó, a lo largo del año 24 producciones -nueve de ellas largometrajes- se han interesado por rodar en Álava, acumulando más de 200 días de grabación.

Saray Zárate, diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, subrayó que iniciativas como esta, junto a los programas de la asociación de productores Apika, el impulso a la Vitoria-Gasteiz Araba Film Comisión y las ayudas al desarrollo audiovisual, permiten «generar nuevos proyectos y seguir ampliando la industria». «Nos dicen que nuestros incentivos no son solo los mejores de Europa, sino del mundo», afirmó sobre las deducciones fiscales aprobadas este año.

Para Aitor Arenas, responsable de Banatu Projects, la cita confirma el creciente interés por rodar en Álava, tanto por sus facilidades logísticas como por la variedad de sus localizaciones. Gorka Riaño, de Addi Asesores y Abogados, añadió que el foro reunirá a quince productoras y otros tantos inversores dispuestos a movilizar cerca de 1,5 millones de euros. «Algunos de los proyectos presentados el año pasado ya se han completado gracias a este impulso, y varias productoras repiten experiencia», señalaron los organizadores.