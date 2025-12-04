Vitoria reforzará la seguridad en espacios de ocio y lugares frecuentados por mayores durante la Navidad La actuación frente a delitos de robo con violencia, otra de las prioridades del operativo de seguridad para estas fiestas

La Policía Local también velará por la seguridad durante los actos más multitudinarios, como la cabalgata de Reyes.

Vitoria desplegará un amplio operativo policial navideño, que abarcará desde el control del tráfico en las vías más saturadas hasta la vigilancia específica de los principales recintos festivos. Pero también reforzará la seguridad de colectivos vulnerables. Así, aumentará su presencia en locales de ocio nocturno y espacios de frecuentados por personas mayores.

Además de la vigilancia de espacios estratégicos, la actuación frente a delitos de robo con violencia será otra prioridad del operativo policial navideño. La coordinación con Ertzaintza permitirá estar presentes en los puntos más vulnerables buscando ante todo la identificación de grupos o personas susceptibles de cometer delitos contra las personas o el patrimonio. Se patrullará especialmente en los horarios de mayor concentración de público con una atención adicional de jueves a sábado en la franja nocturna.

«La seguridad es parte fundamental de nuestra calidad de vida y, en unas fechas tan señaladas, debemos redoblar esfuerzos para proteger a las personas más vulnerables y garantizar que la convivencia se desarrolle sin incidentes. Este dispositivo nos permitirá reforzar la prevención, anticiparnos a posibles riesgos y actuar con mayor eficacia allí donde más se necesita», ha señalado el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa.

Rutas de vuelta a caso y discotecas

En concreto, el Plan de Refuerzo de la Seguridad contempla los patrullajes focalizados preventivos sobre las zonas con mayor incidencia delictiva. También se mantendrá la vigilancia específica en centros Bizan y Lar en los horarios de finalización de actividades. En horario nocturno, la labor de protección se orientará en aspectos como las rutas de vuelta a casa -para prevenir posibles agresiones sexuales, agresiones o robos- o el control preventivo en el entorno de discotecas y locales de ocio -donde la atención se centrará en aspectos como los aforos, horarios de cierre o infracciones relacionadas con consumos ilegales, entre otras cuestiones-.

La vigilancia afectará también al porte de armas blancas y objetos peligrosos (con controles preventivos), a las estaciones de transporte público o a aspectos más propios de este periodo festivo como la venta ambulante no autorizada, los diferentes mercados navideños, el Belén de La Florida, las actividades infantiles en Mendizorrotza o la celebración de cotillones.

Igualmente, el operativo navideño de seguridad abarca todo el bloque de actos deportivos, sociales y culturales previstos para los próximos días. A los espacios habituales se suman este año la noria y el carrusel de la plaza de la Virgen Blanca.

En materia de tráfico, uno de los objetivos principales será mejorar su fluidez y evitar obstaculizaciones, con una atención espacial a tres zonas diferenciadas: el entorno del centro, el eje Los Herrán-Francia y el eje de la avenida de Gasteiz entre Lovaina y Coronación. Se efectuará la habitual campaña de controles de drogas y alcoholemia.