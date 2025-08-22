El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las peatonalizaciones que ha acometido Vitoria son claros ejemplos de la apuesta por un urbanismo con perspectiva de género. Iñaki Andrés.

Vitoria, referente en España en el urbanismo de género

Expertas aplauden la apuesta por la mejora de la iluminación, el transporte y las zonas verdes que la convierten en ejemplo de otras urbes

Borja Mallo

Borja Mallo

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:17

Las políticas de género están incorporadas de manera transversal en la gestión del Ayuntamiento de Vitoria desde hace tiempo. Los presupuestos, la programación cultural o ... incluso una mejor iluminación de algunas calles para garantizar itinerarios nocturnos de vuelta a casa incluyen esta perspectiva. También se aplica en el diseño urbanístico y en el planteamiento de nuevas obras. El objetivo es poner en el centro a las personas y que recuperen protagonismo en un espacio público que sea seguro, además de poder acceder a los servicios esenciales en un máximo de 15 minutos, ya sea caminando, en bicicleta o en transporte público. Y, en este sentido, la capital alavesa es pionera y referente, pues aparece destacada cuando se aborda el análisis de este fenómeno.

