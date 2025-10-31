El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Madre e hijo durante la 'Gau Beltza'. EHIGE

Vitoria recupera el Halloween vasco

'Gau Beltza' (noche negra) es una de las tradiciones populares más antiguas de Euskadi que este viernes regresa a los barrios de la capital

Jon Casanova

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Antes que el Halloween, la festividad ahora predilecta y globalizada de este día donde niños y niñas se disfrazan para conseguir chucherías, en Euskadi ya ... existía la 'Gau Beltza' –también conocida como 'Arimen Gaua' (noche de almas). Se trata de una de las tradiciones más antiguas y simbólicas de la cultura vasca que hoy regresa a la capital alavesa. Alejado del marketing estadounidense del Halloween, aunque su origen proviene de los antiguos celtas, la AMPA de la escuela vitoriana Ramón Bajo, situada en el Casco Viejo, organiza la celebración para impedir que caiga en el olvido. Una festividad pensada para el alumnado pero también para aquellos que quieran acercarse para pasar una noche de miedo. Otros barrios como Goikolarra o Zabalgana acogen también la celebración.

