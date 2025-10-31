Vitoria recupera el Halloween vasco

Antes que el Halloween, la festividad ahora predilecta y globalizada de este día donde niños y niñas se disfrazan para conseguir chucherías, en Euskadi ya ... existía la 'Gau Beltza' –también conocida como 'Arimen Gaua' (noche de almas). Se trata de una de las tradiciones más antiguas y simbólicas de la cultura vasca que hoy regresa a la capital alavesa. Alejado del marketing estadounidense del Halloween, aunque su origen proviene de los antiguos celtas, la AMPA de la escuela vitoriana Ramón Bajo, situada en el Casco Viejo, organiza la celebración para impedir que caiga en el olvido. Una festividad pensada para el alumnado pero también para aquellos que quieran acercarse para pasar una noche de miedo. Otros barrios como Goikolarra o Zabalgana acogen también la celebración.

En Euskadi, esta fecha se asocia con el paso de las almas al más allá y con la idea de que, durante una sola noche, los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desdibujan. Las familias encendían velas para guiar a los espíritus, y los más pequeños vaciaban calabazas que iluminaban con pequeñas luces para simbolizar la conexión entre ambos mundos. Ahora, los asistentes al día conmemorativo se visten con sábanas viejas blancas e ilusión para recordar la fecha.

Con el paso del tiempo, aquellas prácticas se integraron en las festividades de Todos los Santos y del Día de Difuntos, pero conservan su esencia. Rememorar a los muertos y celebrar el final del ciclo agrícola. Durante generaciones, en los caseríos vascos se encendían hogueras, se compartían castañas, pan o frutos secos, y se contaban historias al calor del fuego. En la actualidad, 'Gau Beltza' es una alternativa ante los disfraces payasos y monstruos y las decoraciones típicas de Halloween en una forma de reivindicar las raíces locales.

Abetxuko Kalejira Zombi (19.00 horas) en la taberna Urko. Concurso de disfraces (21.45 horas). Fiesta DJ Jaia en cafe BOCA-DOS (23.00 horas).

Hoy, numerosos barrios de Vitoria se suman a la celebración de la 'Gau Beltza' en combinación con la de Halloween. En Santa Lucía, varios bares y comercios —La Zona, Gasteiztarrak, El Paso, Gama, Errekatixki y Ertza— se sumarán al ambiente festivo con reparto de dulces y un photocall. En Adurza, el centro social organizará un taller de disfraces a las 18.00 horas, una kalejira con instrumentos tradicionales (19.00 horas) seguido de una proyección de una película que se podrá acompañar con palomitas (19.30 horas).

En Lakua-Arriaga, frente al Bar Meridiano, la actividad está comprendida entre las 17.30 y las 20.30 horas, con talleres infantiles, en los que se encuentra el de elaborar y degustar un talo, y por otro lado, juegos gigantes y música en directo. Además se sortearán cuatro bonos de 125 euros por subir una foto en el photocall, o alguno de los comercios del barrio. En Salburua, la kalejira partirá a las 18.00 horas desde el letrero homónimo del barrio y concluirá en el Parque del Este. La jornada finaliza con música. Concierto de 'The Ex's' en la taberna Urria y un broche final que pone DJ Tito en La Bocana Taberna a las 23.30 horas. Goikolarra, Abetxuko, Ibailakua y Zabalgana también contarán con ginkanas, concursos de disfraces, 'diskofiestas' y actuaciones de DJ que prolongarán la noche hasta entrada la madrugada.

Fuera de la capital, la tradición se mantiene viva en Iruña de Oca, donde se celebra una kalejira a las 19.00 horas. Asimismo, se realizarán talleres infantiles durante la mañana y un laberinto del terror hinchable por la tarde en la plaza del Ayuntamiento.