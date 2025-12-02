Vitoria recuerda 50 años de democracia con cuatro murales en sus barrios Salburua, Zabalgana, Judizmendi y Adurtza acogen una iniciativa artística para poner en valor los derechos conquistados desde el fin de la dictadura

Jon Casanova Martes, 2 de diciembre 2025, 18:51 Comenta Compartir

Vitoria celebra los 50 años de España en libertad mediante la instalación de cuatro murales en diferentes barrios de la ciudad. El proyecto, impulsado por la Delegación del Gobierno en el País Vasco junto al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, pretende acercar la memoria democrática a la ciudadanía a través del arte urbano y permanecer visible durante un tiempo indefinido.

La iniciativa se ha desarrollado en los tres territorios históricos y, en el caso de Álava, se ha articulado en forma de exposición urbana compuesta por cuatro obras en los barrios vitorianos de Salburua, Zabalgana, Judizmendi y Adurtza. Se trata de «conmemorar 50 años desde que España decidió reconstruirse y alzarse para vivir en libertad», ha recordado Marisol Garmendia, delegada del Gobierno de España.

Los murales representan los ejes de Mujeres e Igualdad, Democracia y Derechos, Cultura y Diversidad y Derechos Sociales y Sindicales, reflejando «cuatro hitos en los que España ha avanzado durante estos 50 años». Las obras han sido realizadas por los artistas Miguel Ángel Medina (Capone) y Aratz Ruiz quienes han plasmado, según Garmendia, «el valor de la libertad», entendida como una conquista colectiva «en permanente transformación».

Cada mural se ubica en un barrio distinto: Salburua acoge el dedicado a la igualdad; Judimendi, el centrado en democracia; Adurza, el relativo a diversidad cultural; y Zabalgana, el que aborda los derechos laborales y sindicales. El objetivo es que el proyecto forme parte de la vida cotidiana de los vecinos, ya que «la libertad comienza siempre en lo cotidiano» y «se conquista desde abajo, a pie de calle», ha enfatizado Garmendia.