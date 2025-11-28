El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los paseos alrededor de la balsa serán sin duda uno de los principales atractivos del futuro parque. Rafa Gutiérrez

Vitoria quiere implicar a la empresa privada en el parque de Larragorri que cerrará el Anillo Verde

Se fija en el programa de conservación de parajes naturales de La Caixa y estudiará qué hacer en los terrenos de Lasarte, que en gran parte son de Kutxabank

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:48

Comenta

«Hemos visto muchas infografías y animaciones, pero la realidad es que no se han dado pasos. Por eso, lo que hemos planteado desde el ... Centro de Estudios Ambientales es hacer un análisis exhaustivo, detallado, de las posibilidades de intervención en esta zona sin cerrarnos a la participación de la iniciativa privada en este proyecto». De esta manera retoma el concejal de Medio Ambiente, el socialista Borja Rodríguez, el plan de crear en el sur de Vitoria el parque de Larragorri, el sexto gran espacio de esparcimiento local que tiene como misión cerrar el Anillo Verde entre Armentia y Olárizu. Sería la primera vez que se implica a empresas o fundaciones en hacer más grande la joya verde local.

