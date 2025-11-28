Vitoria quiere implicar a la empresa privada en el parque de Larragorri que cerrará el Anillo Verde

«Hemos visto muchas infografías y animaciones, pero la realidad es que no se han dado pasos. Por eso, lo que hemos planteado desde el ... Centro de Estudios Ambientales es hacer un análisis exhaustivo, detallado, de las posibilidades de intervención en esta zona sin cerrarnos a la participación de la iniciativa privada en este proyecto». De esta manera retoma el concejal de Medio Ambiente, el socialista Borja Rodríguez, el plan de crear en el sur de Vitoria el parque de Larragorri, el sexto gran espacio de esparcimiento local que tiene como misión cerrar el Anillo Verde entre Armentia y Olárizu. Sería la primera vez que se implica a empresas o fundaciones en hacer más grande la joya verde local.

Según reveló Rodríguez a EL CORREO, su equipo se ha fijado en otros casos a nivel nacional como los que promueve La Caixa en parques naturales y nacionales. Por ejemplo, la obra social de la entidad financiera catalana ha financiado los centros de interpretación de Sessalinas de Ibiza y Formentera o el Tajo Internacional en Alcántara (Extremadura). «Creo que es necesario que exploremos todas las opciones que están al alcance de nuestra mano, más si cabe en un proyecto que lleva muchos años encima de la mesa y que no ha visto una solución definitiva», agregó el edil socialista.

En su contexto 1993 Año de creación del Anillo Verde. Tiene una superficie actual de 833 hectáreas y está previsto que llegue a las 917. Los principales parques son Armentia, Olárizu, Salburua, Zabalgana y Zadorra.

En Ramsar en la Red Natura 2000 En 2002 Salburua fue declarado Humedal de Importancia Internacional por el Convenio Ramsar; en 2015 el parque y el río Zadorra fueron declarados Zona de Especial Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura 2000; y las balsas son también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

33 kilómetros Longitud que tiene la ruta circular del Anillo Verde, que rodea la ciudad, recorriendo y enlazando todos los parques. Sus equipamientos son la Casa de la Dehesa, el Jardín Botánico, Ataria, huertas ecológicas de Urarte y ahora un laberinto.

Cuando se refiere a infografías y animaciones, habla del plan que se barajó para esa zona la pasada legislatura, con Gorka Urtaran como alcalde. Ya estaba previsto que allí, entre Lasarte y Mendizabala, tenía que crearse una gran balsa que en días de grandes precipitaciones recogiese el agua que bajaba de los ríos Zapardiel y Batán antes de entrar en Vitoria y desbordarse en El Batán o San Martín. Sobre plano, y así se presentó en el congreso nacional Conama de 2019 donde se premió a Vitoria por el 25 aniversario de su Anillo Verde, ese 'cuasilago' ademas de evitar inundaciones iba a tener pista de remo y piragua, piscina natural o puerto de recreo. Y todo ello rodeado de zona de acampada para caravanas, juegos aventura, circuitos de senderismo y hasta campo de rugby o de golf. Además de ecogranjas y bosques de biorremediación para descontaminación de suelos.

Claro está que en aquel entonces no se estaba hablando sólo de verdes praderas y senderos luminosos. En el corazón del futuro parque hay restos de una cantera abandonada y muy castigada por décadas de vertidos incontrolados.

Emblemático Será extenso, a la altura de Salburua, Zabalgana, Armentia, Olárizu y el Zadorra

Pasado La Caja Vital se hizo con terrenos allí y planteó llegar a hacer más de 4.000 viviendas

Presente El suelo sobre la vieja gravera está contaminado con presencia de metales pesados

Según un estudio realizado hace doce años por Lurgintza, sobre el agujero de la gravera se depositaron entre los años 70 (cuando se abandonó) y finales de los 90 tierras y rocas de excavación, residuos de construcción y demolición, escorias de fundición, arenas de moldeo, cenizas de combustión, textiles, neumáticos, envases... Como consecuencia, el suelo está impregnado de contaminantes como «arsénico, cadmio, cromo, cianuros, policlorobifenilos e hidrocarburos».

Esta es una cuestión peliaguda. El CEA, además de estudiar cómo puede ser el nuevo parque, deberá saber cuál es el coste de descontaminación de esos suelos. Se da la circunstancia de que buena parte de ellos están en manos de Kutxabank, que los compró cuando en la zona se proyectaban viviendas. De hecho, en otoño de 2003, cuando Gregorio Rojo presidía la Vital, la entidad financiera propuso al alcalde popular Alfonso Alonso levantar 4.038 viviendas, 3.000 de precio tasado. Más tarde, la zona, puerta de entrada a los Montes de Vitoria y además inundable, se vetó para la construcción.

O sea que aunque Borja Rodríguez no lo diga, Kutxabank podría ser la primera entidad privada a la que tantear para ir de la mano en el proyecto del parque Larragorri. Así, incluso podría ahorrarse Vitoria un dinero en expropiaciones, máxime cuando la entidad de ahorro con su cuenta de suelo es una negociadora implacable. Por ejemplo, le ha ganado al Ayuntamiento un pulso por los terrenos necesarios para la balsa que lamina las aguas de los ríos Batán y Zapardiel.

«Biorremediación»

Se necesitaban 68.665 metros cuadrados de su propiedad para hacer la laguna y el Consistorio había reservado 250.000 euros para estos trámites en su cuenta de suelo. Kutxabank no aceptó el justiprecio y recurrió a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le dio la razón y dictó que el Ayuntamiento le entregara 400.000 euros más.

Esa balsa, menor que la prevista, contiene las riadas de los ríos del sur desde hace ya dos otoños. Para hacerla realidad, la Agencia Vasca del Agua eligió terrenos saneados. En los que sí presentan tóxicos, el CEA, a través de su Green Lab y en colaboración con Neiker y la UPV, estudia fórmulas de restauración de suelos contaminados. En el laboratorio han mezclado tierras sucias con sustrato en el que se han cultivado setas-ostra y compost y sobre esa tierra han plantado alfalfa, lastón, festuca alta y llantén para ver hasta qué punto pueden lograr lo que los expertos denominan «remediación biológica». La idea es levantar un bosque para descontaminar los suelos.

Con todas las cartas sobre el tapete, la idea del Gabinete Etxebarria es dejar este nuevo gran parque encarrilado a final de legislatura. «Queremos tener clara la hoja de ruta, ver qué pasos se dan y que se pueda trabajar a partir de ahí. A día de hoy hay muchas ideas, como digo, muchas animaciones, muchas infografías, pero no ha habido una hoja de ruta definida y creo que eso es importante», sentencia el concejal de MedioAmbiente.

El Anillo Verde comenzó a crearse en 1993 con una intervención precisamente en terrenos contaminados de Zabalgana. Tiene una superficie actual de 833 hectáreas y está previsto que llegue a las 917. Los principales parques son Armentia, Olárizu, Salburua, Zabalgana y Zadorra.