Irene Hurtado de Saratxo y Naroa Zubillaga posan con los premios junto a la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria EC

Vitoria premia las mejores traducciones al euskera en su día internacional

Naroa Zubillaga e Irene Hurtado de Saratxo reciben el galardón por las mejores transcripciones, realizadas este año, en la lengua

Jon Casanova

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:09

Comenta

El euskera está de celebración. En el Día Internacional de Euskera, Naroa Zubillaga e Irene Hurtado de Saratxo han sido galardonadas a las mejores traducciones ... de literatura infantil y juvenil al euskera. El acto, celebrado en Izaskun Arrue Kulturgunea (IAK), también ha sido combinado con la lectura de la declaración institucional.

