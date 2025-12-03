Vitoria premia las mejores traducciones al euskera en su día internacional

El euskera está de celebración. En el Día Internacional de Euskera, Naroa Zubillaga e Irene Hurtado de Saratxo han sido galardonadas a las mejores traducciones ... de literatura infantil y juvenil al euskera. El acto, celebrado en Izaskun Arrue Kulturgunea (IAK), también ha sido combinado con la lectura de la declaración institucional.

Representantes de la Corporación municipal han dado voz a un mensaje conjunto que ha subrayado «el largo camino del euskera, el más largo en Europa, que aún no ha terminado», ha valorado María Nanclares, responsable del servicio de euskera de Vitoria. Por su parte, la alcaldesa Maider Etxebarria ha considerado que con el euskera «haremos nuestro propio camino, porque el euskera está en todos».

El galardón en la categoría infantil recayó en Naroa Zubillaga Gómez por su traducción de Zipotz (Der Bärbeiß, de Josephine Mark). El jurado destacó que el texto traducido es «muy fiel, con un ritmo vivo y con recursos estilísticos y poéticos cuidados», asegurando además que «van a hacer reír a los niños» gracias a unas onomatopeyas especialmente trabajadas.

Zubillaga, al recoger el premio, ha agradecido que su obra haya sido seleccionada entre tantos trabajos presentados y ha explicado que «empecé de casualidad. También ha tenido unas palabras del encuentro que mantuvo con la autora original, Josephine Mark, a quien aprecia profundamente. Por último ha añadido que está «muy contenta porque ha sido un trabajo hecho con cariño y agradezco haber sido premiada».

En la categoría de literatura juvenil, el premio ha sido para Irene Hurtado de Saratxo por la traducción del cómic Korto Maltese, 'Una balada del mar salado'. El jurado ha valorado la dificultad de «traducir un cómic manteniendo la oralidad, y este libro funciona perfecto» gracias a «el registro sensacional y el léxico rico sobre el mar y los marineros».

Hurtado ha querido agradecer especialmente la existencia de un premio que reconozca la traducción, una profesión que define como «difícil, sobre todo en una época de inteligencia artificial», apuntando además a la «precariedad» que afecta al sector. No ha dudado en agradecer a quienes a sus amigos que la ayudaron en el proyecto: Julen, Antonella, Mikel y Xabier. Finalmente, ha concluido lanzando un mensaje de compromiso lingüístico. «Sigamos construyendo este pueblo desde el euskera y en euskera».