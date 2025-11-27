Vitoria se pone seria con los infractores de la ZBE

Comienza la cuenta atrás para que Vitoria penalice con 200 euros a todo aquel conductor cuyo vehículo carezca de permiso o de etiqueta ambiental que ... le permita acceder a la primera zona de bajas emisiones ZBE de Vitoria. En apenas dos semanas, el 15 de diciembre, tras un trimestre de 'gracia', las fotos de irregularidades que capten más de 30 cámaras de vigilancia repartidas por todo el Casco Viejo y parte del Ensanche se traducirán en multas contantes y sonantes. Antes, el Departamento municipal de Espacio Público quiere agotar todas las vías de información y sensibilización. La última y más expeditiva consiste en el envío de la primera remesa de cartas de aviso dirigidas a personas cuyos vehículos han accedido al área en cuestión de manera irregular.

Según datos a los que ha accedido EL CORREO, en esta primera tanda se han enviado 1.837 misivas a conductores que se colaron en la zona de bajas emisiones con un coche viejo altamente contaminante sin estar entre los presupuestos de exención (pensados sobre todo para residentes y comerciantes) entre el 15 de septiembre y el 12 de noviembre.

«Estas cartas, remitidas conforme al modelo oficial de aviso previsto en la ordenanza, recuerdan que la infracción está considerada grave por la Ley de Tráfico y conllevaría una sanción de 200 euros. Sin embargo, en esta fase inicial, el Ayuntamiento no aplicará multas económicas», explican portavoces del departamento que dirige Beatriz Artolazabal.

200 Euros Es la multa que se tendrá que pagar a partir del 15 de diciembre por incumplir la ZBE.

Recuerdan que hasta el 15 de diciembre sigue vigente el denominado como periodo informativo, «diseñado para facilitar la adaptación progresiva de la ciudadanía a la nueva normativa». Tras este primer envío de misivas habrá otro correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de noviembre y el 14 de diciembre. Todas ellas mantendrán el mismo tono preventivo y educativo.

«Estas comunicaciones tienen un carácter exclusivamente informativo. Estamos ayudando a que la ciudadanía se adapte a la norma con tranquilidad y en unas cifras que consideramos lógicas dentro del periodo de transición», explica la concejala de Movilidad y primera teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal. Los primeros datos hablaban de que alrededor de 70 personas podrían estar entrando de manera irregular en la ZBE cada día. Pero los técnicos ya advertían de que entre ellos había residentes y trabajadores de gremios exentos que aún no habían tramitado sus permisos y que también aparecían furgonetas de los participantes en el mercado medieval de septiembre que podrían haber distorsionado la cifra real. Si se toman en cuenta esas más de 1.800 cartas y se divide por dos meses, las infracciones diarias se reducen a 30.

Bienestar de las personas

Estos vitorianos, sin embargo, no tendrán que hacer frente al pago de los 200 euros previstos para quienes accedan sin el distintivo a partir del 15 de diciembre, insisten desde Espacio Público y Movilidad. «La zona de bajas emisiones es una medida positiva, diseñada no solo para reducir la contaminación, sino para mejorar la salud y el bienestar de las personas, insiste Artolazabal. «Limitar la entrada de vehículos más contaminantes al centro permitirá crear un entorno urbano más limpio y saludable, donde respirar aire puro sea una realidad para todos y todas», concluye.

La ZBE restringe el acceso a vehículos sin distintivo ambiental (diésel anteriores a 2006 y gasolina previos a 2000) y permite circular a los vehículos con etiquetas B, C, ECO o Cero (no es necesario llevarla encima). Existen exenciones para residentes hasta septiembre de 2027 y para comercios y camiones de reparto durante un año adicional. Cerca de 300 conductores con coches más antiguos han solicitado quedar libres de multa.

Beatriz Artolazabal «Permite crear un entorno urbano más limpio, donde respirar aire puro sea una realidad»

En una primera fase se trata de un área de acceso restringido más modesto. Se ciñe a una parte de la ciudad muy peatonalizada que ya tenía severas limitaciones de tráfico. Afecta en concreto a las calles que quedan dentro del anillo de San Ignacio, Francia, La Paz, Ortiz de Zárate, Dato, Florida, Ramón y Cajal, Luis Heintz, Magdalena, Vicente Goicoechea, Cercas Bajas, Siervas de Jesús y Portal de Arriaga. En la etapa dos, a partir de septiembre de 2027, se amplía el círculo por la ladera oeste del Casco Viejo, de manera que va de Luis Heintz, Ramiro de Maeztu, Domingo Beltrán a Coronación.

A partir de 2030, la limitación se extenderá a coches, motos y furgonetas con etiqueta B, donde se engloban los de motores de gasolina matriculados desde 2001 y de gasóleo a partir de 2006. Se salvan los considerados menos contaminantes: es decir las etiquetas sin emisiones C, Eco y Cero.

La idea original de ZBE dentro del Casco Viejo iba acompañada de una ordenanza de prioridad residencial APR que iba a cerrar el barrio al tráfico que no fuera de residentes, comerciantes y hosteleros autorizados y que se aparcó . El Ayuntamiento tuvo que acelerar el proceso de crear la primera zona de bajas emisiones para no perder los 800.000 euros de fondos europeos que ha recibido por esta medida y por la ampliación de la OTA.