Señal de ZBE a la entrada al Casco Viejo desde Portal del Rey. Igor Aizpuru

Vitoria se pone seria con los infractores de la ZBE

Envía cartas de advertencia a 1.837 conductores que han entrado sin permiso en la zona de bajas emisiones a menos de dos semanas de empezar a multar

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:48

Comienza la cuenta atrás para que Vitoria penalice con 200 euros a todo aquel conductor cuyo vehículo carezca de permiso o de etiqueta ambiental que ... le permita acceder a la primera zona de bajas emisiones ZBE de Vitoria. En apenas dos semanas, el 15 de diciembre, tras un trimestre de 'gracia', las fotos de irregularidades que capten más de 30 cámaras de vigilancia repartidas por todo el Casco Viejo y parte del Ensanche se traducirán en multas contantes y sonantes. Antes, el Departamento municipal de Espacio Público quiere agotar todas las vías de información y sensibilización. La última y más expeditiva consiste en el envío de la primera remesa de cartas de aviso dirigidas a personas cuyos vehículos han accedido al área en cuestión de manera irregular.

