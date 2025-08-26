El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tren Alvia en tránsito por Vitoria, a la altura de la pasarela de Borinbizkarra. Igor Aizpuru

Vitoria se perpetúa como una de las 4 capitales del norte sin Alvia 'madrugador' a Madrid

Renfe carece de fecha para restablecer un servicio que sustituyó por el Intercity, de menos prestaciones. SEA tacha la merma de «escandalosa»

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Martes, 26 de agosto 2025, 00:14

Vitoria pierde el tren de la competitividad. Lo vienen denunciando en EL CORREO los pasajeros alaveses, particularmente los empresarios, tras casi dos años y medio ... en los que la ciudad ha dejado de contar con ferrocarril Alvia a primera hora de la mañana para viajar a Madrid. Renfe carece de fecha para restablecerlo de forma regular. Este servicio, uno de los más demandados por los viajeros de la capital (muchos son profesionales, estudiantes, etcétera), ha sido reemplazado de forma habitual por un tren de un segmento inferior, el Intercity.

