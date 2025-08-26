Vitoria se perpetúa como una de las 4 capitales del norte sin Alvia 'madrugador' a Madrid

Vitoria pierde el tren de la competitividad. Lo vienen denunciando en EL CORREO los pasajeros alaveses, particularmente los empresarios, tras casi dos años y medio ... en los que la ciudad ha dejado de contar con ferrocarril Alvia a primera hora de la mañana para viajar a Madrid. Renfe carece de fecha para restablecerlo de forma regular. Este servicio, uno de los más demandados por los viajeros de la capital (muchos son profesionales, estudiantes, etcétera), ha sido reemplazado de forma habitual por un tren de un segmento inferior, el Intercity.

Sí tiene la salida a un horario parecido y realiza el recorrido en un tiempo similar, poco más de tres horas. Pero que no sea el mismo tipo de vehículo sino uno con bastante menor confort que el moderno Alvia supone una importante merma en la calidad, sostienen los afectados. A su juicio, una capital de provincia y comunidad autónoma como Vitoria merece un trato mejor.

Y es que, para más inri , Vitoria ostenta el dudoso honor de ser una de las cuatro capitales de la zona norte de España sin el Alvia 'madrugador' o una opción similar. Concretamente padece esa situación junto a Logroño, San Sebastián y Lugo. Bilbao, Pamplona y Santander sí cuentan con este tipo de enlace ferroviario en el arranque de la jornada. En las demás capitales el transporte es ya superior. Burgos y León ya viajan en AVE, así como Oviedo, Santiago, A Coruña, Ourense y Pontevedra cuentan igualmente con alta velocidad ferroviaria (en algunos casos en la variante Avlo) que les transporta a Chamartín por la mañana. Si se amplía el foco en el mapa, lo mismo ocurre incluso en Huesca.

En su contexto 3 horas y 12 minutos es el tiempo en el que completa el viaje entre Vitoria y Madrid el tren Intercity que sale desde la estación de la calle Dato a las 6.48 horas de lunes a viernes. El tiempo de viaje es el mismo que en el Alvia, pero el tren es de menores prestaciones.

Una de las pocas cabeceras sin servicio Vitoria es una de las dos capitales de la zona norte de España que no cuenta con tren Alvia a Madrid a primera hora de la mañana. Solo San Sebastián, Logroño y Lugo carecen de Alvia o similar, mientras el resto disponen de este servicio o AVE.

2 años y medio Es el tiempo que lleva Vitoria con el servicio Intercity a Madrid a primera hora en lugar del Alvia.

Demanda del empresariado Desde SEA Empresas Alavesas «lamentamos profundamente» que la ciudad, capital de provincia y de comunidad autónoma, siga sin disponer de este servicio y lo considera «escandaloso».

Para la patronal SEA Empresas Alavesas, la situación es «escandalosa», que se suma a la larga espera para la «ansiada» línea del TAV. «Los empresarios vitorianos y alaveses lamentamos profundamente que nuestra ciudad, capital de provincia y de la comunidad autónoma vasca, siga sin disponer ni tan siquiera de un Alvia que nos conecte con Madrid» a primera hora del día. El anuncio de próximos vuelos con origen en el aeropuerto de Foronda y destino en Barajas –los operará la compañía Volotea a partir de noviembre tras adjudicarse recientemente el contrato impulsado desde las instituciones alavesas y vascas– «no podrán, en ningún caso, paliar los nocivos efectos tanto en la productividad como en la competitividad que supone no disponer de un Alvia» en esa temprana franja horaria.

«Los medianos y pequeños empresarios de Álava, un colectivo que agrupa a más del 90% de los empresarios totales, no se pueden permitir pagar el pasaje de este avión con asiduidad y, por ello, necesitan otra alternativa más económica, pero rápida, cómoda y eficaz para poder viajar a Madrid y volver en el día», reclaman desde la agrupación. Según insisten, «tan solo pedimos lo que la inmensa mayoría de capitales de comunidad autónoma, o incluso de provincia, tienen y que resulta fundamental para el día a día de nuestras empresas».

Consultados por este periódico, portavoces de Renfe explican que «actualmente, algunas frecuencias continúan prestándose con trenes Intercity, con mismo tiempo de viaje e importe del billete de tarifa más económica que el prestado por trenes Alvia y, por razones de operatividad, no disponemos de fecha para la sustitución por Alvia». En la provincia de Gipuzkoa ocurre lo mismo dado que los ferrocarriles que conectan Vitoria y Madrid tienen su origen y destino en San Sebastián/Irun, por lo que los trenes y frecuencias allí son las mismas que en Álava, indican desde el operador. Mientras, en Bizkaia, circulan dos trenes Alvia por sentido entre Bilbao y Madrid.

«Permite gestiones en el día»

La entidad que depende del Ministerio de Transportes reconoce que el servicio que para en Dato se presta habitualmente en un tren Intercity, «y si bien el tiempo de viaje es el mismo que un Alvia, las prestaciones a bordo no son las mismas en ambos productos».

En este contexto, y salvo cambios puntuales o temporales, la relación Madrid-País Vasco «se realiza con productos Alvia e Intercity dependiendo del horario». Específicamente entre Álava y la capital española, «el servicio disponible permite realizar gestiones en Madrid en el mismo día».

Durante prácticamente todo este último año la operadora ha puesto un tren de lunes a viernes con parada en la estación de Dato a las 6.48 horas y llegada a la madrileña a las 10.00. En sentido inverso, el último servicio con salida de Madrid parte a las 17.37 con llegada a la capital alavesa a las 20.59. Este último tren de salida de Madrid con parada en Vitoria «sí se realiza con producto Alvia», puntualizan.

Esa ha sido la programación de los últimos meses. Aunque la opción de reserva para las dos próximas semanas al menos (no hay billetes para ese 'tren madrugador') obliga a recurrir a un primer tren entre Vitoria y Madrid con salida a las 7.40. No es un intercity, sino un media distancia que tarda cinco horas y 45 minutos en llegar a la capital. El primer servicio rápido (4 horas y 43 minutos) está programado para las 9.55; lo presta un Regional express con enlace de veinte minutos para cambiar a un Alvia.

«Desde Renfe trabajamos, en la medida de lo posible, por reforzar esta conexión. Nuestra oferta intenta adecuarse lo máximo posible a la demanda identificada en todos los puntos y a las necesidades detectadas siempre que las limitaciones técnicas existentes y la disponibilidad de recursos lo permita», argumentan. En cualquier caso, destacan que «la inversión que el Ministerio está ejecutando en la red ferroviaria en todo el país, y que en Euskadi es muy relevante con el desarrollo de la Y vasca, nos permite ver el futuro con optimismo. La conexión con Madrid y el resto de España, una vez culmine este proyecto, va a suponer un antes y un después en la movilidad del territorio que posibilitará la mejora de la oferta».

En el caso de Vitoria, los cambios en las conexiones ferroviarias se remontan a la época del covid. Los trayectos con los llamados 'patitos' se suspendieron durante 27 meses debido a las prohibiciones de movilidad durante esa época. La tardanza en el restablecimiento de frecuencias y las calidades del servicio movilizaron tanto a la patronal alavesa como a la Cámara de Comercio, la Diputación y el Ayuntamiento. Los Alvia regresaron a la estación de Dato en julio del año 2022, pero por poco tiempo, ya que tan solo medio año después usuarios alertaban de su sustitución por el Intercity.