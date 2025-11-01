El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una persona deposita flores en una sepultura del cementerio de Santa Isabel.

Vitoria peregrina para recordar a sus fallecidos

Cientos de personas se acercan a los cementerios de Santa Isabel y El Salvador en el Día de Todos los Santos

B. Mallo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

Cada 1 de noviembre se convierte en una jornada de peregrinaje para los vitorianos hacia los cementerios de Santa Isabel y El Salvador, mientras que ... son muchos alaveses los que también traspasan las puertas de los camposantos de sus pueblos para recordar a sus fallecidos. El Día de Todos los Santos saca a la palestra los recuerdos de familiares y amigos que ya no están y son miles quienes eligen esta jornada para visitarlos y vivir unos momentos de recogimiento y reflexión.

