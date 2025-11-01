Vitoria peregrina para recordar a sus fallecidos

Cada 1 de noviembre se convierte en una jornada de peregrinaje para los vitorianos hacia los cementerios de Santa Isabel y El Salvador, mientras que ... son muchos alaveses los que también traspasan las puertas de los camposantos de sus pueblos para recordar a sus fallecidos. El Día de Todos los Santos saca a la palestra los recuerdos de familiares y amigos que ya no están y son miles quienes eligen esta jornada para visitarlos y vivir unos momentos de recogimiento y reflexión.

La fina lluvia ha acompañado durante la mañana a unos visitantes que se han medido en menor cantidad de la acostumbrada en esta fecha. «Se nota que hay bastante menos gente», señala a EL CORREO un operario municipal. Hay quienes prefieren hacer la visita otros días para evitar la acumulación, pero también el hecho de que en esta ocasión la festividad haya caído en fin de semana ha propiciado que haya quienes hayan apostado por una escapada otoñal.

Pero hay quien no falla a la cita. Es el caso de Begoña Pichot, que considera que es el mejor día del año para acercarse hasta Santa Isabel. «Es una gozada venir porque el cementerio se pone superbonito este día con toda la gente y las flores; sientes que estás más cerca todavía», señala esta vitoriana que acude regularmente a visitar a sus familiares. «Vengo muchas veces a estar sin más, suelo decir que vengo a ver a mis padres».

«No es un día triste», destaca Pichot. Una sensación que comparten muchos de los visitantes, que reflejan que en esta jornada «suele haber muy buen ambiente porque se junta mucha gente y comparten sus vivencias«.

El rango de edad de quienes acuden al camposanto es amplio. Y muchos, como Iván Paradelo, tienen a su familia al completo aquí. Cubo o tijeras de podar en mano, embellece el espacio antes de irse en busca de su tía y proceder a ponerles flores. «Es un día para honrarles porque el amor es el recuerdo», refleja este visitante habitual de este espacio que tampoco se pierde nunca el Día de Todos los Santos. «Suelo venir cada tres meses, así que cómo no voy a venir hoy», asegura.

Ramos de flores, silencio y rezos en bisbiseos son protagonistas en los pasillos del camposanto. Una sensación de recogimiento y comunión con el recuerdo de todos los fallecidos. Jesús Torres ejerce de acompañante de su mujer. «Siempre hay alguien a quien recordar y al final acabas haciendo muchas visitas», asegura al tiempo que reconoce que «es un día un poco extraño» porque el cementerio de Zaramaga «está bastante más calmado que de costumbre».

También necroturistas

Pero por al cementerio no acuden solo quienes aprovechan el día para recordar a sus fallecidos. También hay amantes de este tipo de espacios que acceden solo por el placer de visitarlos. Se trata de necroturistas, que se deleitan como el patrimonio artístico, histórico, cultural y paisajístico de los camposantos. Y el de Santa Isabel es un reclamo en el que se citan los grandes nombres de la historia de Vitoria.

Es el caso de José Antonio Fernández de Aranguiz, que se ha desplazado desde Donostia a Vitoria a hacer «unos recados» y ha aprovechado el viaje «para pasear por el cementerio porque es muy bonito» y también visitar a algún amigo fallecido. «Me llama mucho la atención fijarme en los apellidos alaveses, como el mío, y aquí tenemos enterradas a muchas personas ilustres de la ciudad», remarca.

Precisamente, la gran novedad este año es el estreno de una aplicación que sirve para acceder a un buscador con la información y la ubicación de las sepulturas de las personas fallecidas en los cementerios vitorianos. «Está muy bien y es muy útil», destaca junto a una de las sepulturas más emblemáticas, la del General Álava y Loreto Arriola.