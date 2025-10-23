El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Interior de la central de biomasa del barrio de Coronación. Jesús Andrade

Vitoria paga 4,6 millones al año por calentar 235 edificios y quiere reducir un 12% la factura

El Ayuntamiento destinará 43 millones de euros hasta el año 2030 al nuevo contrato de eficiencia energética, uno de los de más cuantía de la institución

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:01

Comenta

Mantener calientes los 235 edificios municipales le cuesta al Ayuntamiento de Vitoria nada menos que 4,6 millones de euros al año. Es lo ... que paga a día de hoy por el combustible que alimenta las calderas de gas y biomasa. Pero además, tener a punto las instalaciones de climatización (calefacción, aire acondicionado y ventilación) y las de agua sanitaria de todo este parque inmobiliario público supone un esfuerzo económico de otros 2,7 millones a los que se suman otros 660.000 euros de renovación de equipamientos. Es uno de los servicios que más le cuesta al Consistorio y está a punto de cambiar de manos. El Gabinete Etxebarria tiene ya seleccionada a la empresa que se hará cargo del denominado contrato de «eficiencia energética» en los próximos cinco años, por el que recibirá 43,4 millones de euros; 8,2 millones más que ahora, según ha explicado este jueves la concejala de Mantenimiento, la peneuvista Izaskun Reyes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Josefina recupera su casa okupada en Vitoria tras años de lucha judicial: «Se han llevado hasta los tenedores»
  2. 2

    Josefina recupera su casa okupada en Vitoria tras años de lucha judicial: «Se han llevado hasta los tenedores»
  3. 3

    Las desavenencias con Galbiati llevan a Samanic a pactar su salida del Baskonia
  4. 4 Ariznabarra ve «insostenible» su problema de aparcamiento tras la OTA de San Martín y el cierre de Mendizorroza
  5. 5

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  6. 6

    La Ertzaintza acordona la plaza de la Provincia de Vitoria para investigar las lesiones a un joven en el acto de Falange
  7. 7

    Denuncian el robo de una campana de bronce en el Santuario de Oro en Álava
  8. 8

    La Ertzaintza investiga el robo de varias joyas en el piso okupado de Josefina
  9. 9

    Las desavenencias con Galbiati llevan a Samanic a pactar su salida del Baskonia
  10. 10

    Josefina recupera su casa okupada en Vitoria tras años de lucha judicial: «Se han llevado hasta los tenedores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria paga 4,6 millones al año por calentar 235 edificios y quiere reducir un 12% la factura

Vitoria paga 4,6 millones al año por calentar 235 edificios y quiere reducir un 12% la factura