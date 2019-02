'Bilatu' disfraza las calles de Vitoria La concejala Estíbaliz Canto posa junto al ganador. / Igor Martín El cartel de Alejandro Echeita será la imagen en los carnavales de este año. Fusiona figuras que ganaron en ediciones anteriores JON ANDER GOITIA Martes, 5 febrero 2019, 16:13

«Es un cartel menos minimalista, pero a la vez más fiestero. Mantiene la esencia de lo que se significa el carnaval en la ciudad». Son palabras de Alejandro Echeita, creador de 'Bilatu', la obra que ha ganado el concurso de carteles para las fiestas de este año y que desde el 26 de febrero hasta el 5 de marzo decorará las calles de Vitoria. El gato que 'vigiló' la ciudad el año pasado, la nariz y las gafas que 'supervisaron' las fiestas de 2017 o el 'hombre carnaval' que se disfrazó para las fiestas de hace dos años, todos ellos aparecen recogidos en la ilustración del ganador de este año. «Es el cartel de Vitoria, el que el pueblo ha ido eligiendo año tras año», confiesa el creador. Precisamente, esa búsqueda de las imágenes que han ido marcando año tras año esta celebración ha sido la que ha dado nombre a la obra. «Me basé en el juego Wally, en el que hay que buscar al personaje», explica sobre una imagen decorada con varios personajes.

Aunque, la búsqueda más importante, la de la mejor ilustración, la fue forjando con la ayuda de los compañeros de clase. «El primer boceto fue sobre unas baldosas, fue lo que me dijo un amigo», comparte sobre una idea que con el paso del tiempo ha ido modificando hasta convertise en la que será la imagen de las fiestas de este año. Para ello ha tenido que luchar contra otras 38 ilustraciones que también se habían presentado al concurso. Una suerte que también provó el año pasado, aunque no consiguió superar el primer corte. Este año, sin embargo, ha logrado colocar su obra entre los cuatro finalistas en una edición en la que el 50% de los participantes han sido alaveses.

«Obtuvo el 60% de los votos por parte del jurado», aseguraba la concejala de cultura Estíbaliz Canto. De este modo, el joven vitoriano recibirá un premio de 1.500 euros, aunque la recompensa que más ilusión le hace es poder mostrar su obra por los rincones de la ciudad. «El dinero siempre viene bien, pero lo más emocionante es ver algo que has creado tú por las calles de Vitoria», ha celebrado tras recibir el premio por parte de la concejala.

«Comencé con cuatro años»

El cartel ganador de este año no fue el único que presentó al concurso. «Preparé otro que, este sí, era minimalistas», desliza. Y, para su sorpresa, los miebros del jurado se decantaron por la obra en la que menos confianza tenía puesta. «Pensaba que ganaría la otra. Incluso mi profesora de ilustración se sorprendió cuando le dije que ganó 'Bilatu'», apunta. Porque, la ilustración es algo que viene apasionando a este estudiante de segundo de Ilustración en la Escuela de Arte y Diseño. «Comencé con cuatro años a hacer los primeros dibujos», recuerda sobre sus inicios. Sin embargo, no fue hasta los trece cuando 'profesionalizó' su trabajo. «Me compré un ordenador, pero por falta de potencia no conseguía abrir los juegos. Entonces me descargué Photoshop y comencé a crear mis bocetos», rememora.

Ahora sueña con poder abrir en un futuro su propio estudio de diseño gráfico. El año que viene, mientras tanto, dará el primer paso para cumplir ese deseo comenzando el curso de Diseño Gráfico en la Facultad de Vitoria. «Con este reconocimiento entro por la puerta grande», bromea. Aunque, opina que aún tiene mucho por aprender. «Tengo nivel para mi edad, pero no como para codearme en el mercado. Pero este es un buen comienzo», concluye.

El 50%, alaveses

El Jurado de esta segunda fase ha estado formado por dos técnicos municipales de Cultura y Comunicación y los Centros Educativos: Escuela de Arte y Superior de Diseño Vitoria-Gasteiz, Escuela de Artes y Oficios y IES Ekialdea BHI Bachillerato de Artes. Los Centros Educativos han emitido su voto a través de un proceso participativo.

El 50% de los artistas que se han presentado, viven o residen en Vitoria-Gasteiz o en Álava y el 12´5% en el País Vasco y el 37´5 % de otras provincias. Un 45% de los carteles han sido presentados por mujeres y un 55% por hombres. El 30% de los trabajos son de diseñadores y diseñadoras menores de 30 años. La exposición de los carteles presentados se llevará a cabo del 18 de febrero al 5 de marzo de 2019 en los Centros cívicos de Lakua, Salburua y el Pilar.