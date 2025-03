«Tenemos un grave problema con los taxis»

- ¿Qué carencias le trasladan los huéspedes?

- Tenemos un grave problema con los taxis en esta ciudad. Turistas llegan a la estación de tren y no hay taxis, llaman para pedirlos pero no van. He tenido que ir a buscar a clientes a la estación de tren. Y en el aeropuerto, igual, la conectividad es insuficiente. Les han llegado a exigir prepago. O no se puede reservar. O quien atiende el teléfono no habla inglés. ¿Cómo se lo explicas a un extranjero? Lo trasladaré en la próxima reunión con el Ayuntamiento, es gravísimo, la imagen que se da es pésima.

- ¿Y qué problemas le trasladan desde el sector hotelero?

- La Zona de Bajas Emisiones repercutirá sobre todo a los del centro. El cliente necesita ir con el coche a bajar las maletas. Los trámites administrativos que se pretenden son muy complejos o muy altos para la dotación de personal que tienen los hoteles pequeños. Desde SEA hemos pedido una moratoria.

- En materia de transportes, SEA viene reclamando vuelos a Madrid y recuperar el primer Alvia a ese destino.

- ¿Cuántos años llevamos esperando el TAV? No lo entiendo, si lo tienen ya en Burgos. Tiene que llegar ya, y conectar con Pamplona por Vitoria. Mientras, podrían poner algún vuelo a Madrid. Y mejorar el tren. Ahora al volver hay que hacer transbordo.

- ¿Se mueven bien los visitantes en el tráfico local?

- Es difícil explicarles el tema. Preguntan qué significa 'Tuvisa' en el carril del BEI.

- ¿Ve necesaria la Ronda Sur, descartada por el Ayuntamiento?

- Al 100%. El tráfico que hay en esta calle de camiones, coches, cuando es residencial... A nivel de la zona, están intentando reunirse con el Ayuntamiento, para ver cómo desviar el tráfico de esta área. Para restringir el paso de camiones, sobre todo de vehículos pesados. Así está el asfalto.

- Vitoria sigue sin estrella Michelin.

- Es una pena. También es una pena que muchos días entre semana para nuestro turismo corporativo no haya mucha oferta para cenar. De hecho, nosotros no teníamos cenas y las hemos tenido que poner.

- ¿Cómo ve la seguridad?

- Últimamente asusta bastante.