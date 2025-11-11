Vitoria ha multado a 53 vitorianos este año por tirar mal la basura La prórroga del contrato de basuras le va a costar a la ciudad 22 millones de euros, incluido el alquiler y reparación de camiones y barredoras

Rosa Cancho Martes, 11 de noviembre 2025, 13:49 Comenta Compartir

A lo largo y ancho del municipio existen más de un millar de puntos de vertido con sus correspondientes contenedores para cada tipo de desecho. Cada día son decenas las personas que se saltan a la torera las normas básicas de civismo y que depositan la basura donde les viene en gana, el plena calle y sin seleccionar por fracciones. Y además «con nocturnidad y alevosía», según ha lamentado este martes el concejal de Limpieza, el socialista Pascual Borja, interpelado por el PP. Al margen de las campañas de sensibilización, el edil ha indicado que en lo que va de año se ha sancionado a 53 personas a las que se ha pillado 'in fraganti' ensuciando las calles.

La cifra de multas («ridícula» para el popular Alfredo Iturricha) no es mayor por lo complicado que resulta localizar a los infractores en plena fechoría, ha indicado Pascual Borja. Ha lamentado que este tipo de conductas hace que el Ayuntamiento tenga que destinar más dinero a limpieza. Por ejemplo, ha dicho que esto obliga a pasar por el Casco Viejo hasta tres veces al día para dejarlo limpio, lo que supone un sobrecoste de un millón de euros al año.

El concejal de Limpieza ha respondido también a preguntas de EH BIldu y Elkarrekin relacionadas con el contrato actual de basuras y con el que está en licitación. Como aún no se sabe qué empresa se encargará de los residuos de Vitoria durante la próxima década -por lo que percibirá 385 millones de euros-, se ha tenido que prorrogar el contrato a la UTE PreZero-Onaindia. Estos nueve meses de más y el alquiler y reparación de maquinarias le van a costar a las arcas municipales 22 millones de euros, según han revelado Óscar Fernández (Elkarrekin) y Ekaitz Díaz de Garayo (Bildu).

De ese dinero, tres millones van a servir para alquilar 20 vehículos (barredoras, cisternas, camiones) que sustituyan a otros que ya han agotado su vida últil e irán a la chatarra y para «repotenciar» o arreglar otros 47 que tampoco dan de sí pero para los que no hay repuestos suficientes en el mercado del alquiler de este tipo de maquinarias.