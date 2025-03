Vitoria invertirá 500.000 en obras en los colegios de San Martín, López de Guereñu y Virgen Blanca

N. S. Lunes, 17 de marzo 2025, 09:58 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Vitoria realizará una inversión de 445.000 euros en centros escolares de la ciudad durante 2025. Un montante al que hay que sumar el coste del mantenimiento diario que requieren estos edificios (electricidad, agua, gas, limpieza…) y de los imprevistos que llegan a través de partes de incidencia con pequeñas averías o reparaciones para solventar.

«A pesar de que la mayoría del presupuesto de Mantenimiento está comprometido por el gasto corriente y las reparaciones puntuales de los más de 500 edificios municipales, hemos hecho el esfuerzo de reservar una cantidad para poder invertir en los centros escolares, concretamente en elementos tan importantes como cubiertas o ascensores», explica Izaskun Reyes, concejala de Mantenimiento.

Al detalle, esta partida de inversión se destinará a dotar al colegio San Martín de un nuevo ascensor con un coste de 75.000 euros, y a sustituir la maniobra del elevador del colegio López de Guereñu por un importe de 30.000 euros. La tercera intervención, valorada en 140.000 euros, será la reparación de las terrazas planas de la cubierta de la escuela infantil Sansomendi que evitará la entrada de agua y permitirá un mejor aislamiento de inmueble con el consiguiente ahorro energético. Por último, en la escuela infantil Virgen Blanca se realizará un desembolso de 200.000 euros para impermeabilizar la cubierta y cambiar algunas tuberías.

Cabe destacar que la competencia de los centros escolares de Vitoria-Gasteiz es del departamento de Educación de Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tan solo se encarga de aquel mantenimiento que no supone cambios o medidas estructurales. Por ello, esta inversión municipal no implica que los centros no puedan recibir otras de Gobierno Vasco como es el caso del colegio López de Guereñu, donde esta institución también ha anunciado mejoras.