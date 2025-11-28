Vitoria intenta por segunda vez que las telefonías lleven la fibra óptica al Casco Viejo con más facilidades Mantiene el precio de licitación de obras en 145.000 pero agrupa las zonas de actuación para reducir costes

Rosa Cancho Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:11

Vitoria vuelve a intentar que las empresas de telefonía lleven la fibra óptica a las calles del Casco Medieval que sufren un 'apagón digital' desde que en septiembre de 2023 cerrara la central de Telefónica en Zaramaga que 'alimentaba' su navegación rápida en internet. Por segunda vez en un año, el Ayuntamiento saca a concurso las obras de ejecución de acometidas de telecomunicaciones y conexión a la red principal en el barrio, con el mismo presupuesto, pero con más facilidades, según ha explicado la alcaldesa, Maider Etxebarria.

El Departamento de Espacio Público y Barrios reactiva el proyecto después de que tras declarar desierto el primer concurso hablara con varias empresas del sector para conocer los motivos de su falta de participación. Las compañías argumentaron que carecen de mano de obra especializada y que las condiciones de trabajo en el Casco Viejo son más complejas que en otras zonas de la ciudad. Tras oírles, se ha elaborado un nuevo pliego técnico con ajustes para hacer la obra más atractiva. El presupuesto se mantiene en 145.000 euros.

Entre las novedades, se ha optado por agrupar las zonas de actuación. De esta manera la adjudicataria reduce desplazamientos y costes de repavimentación. Se dará servicio a más portales en cada punto. Eso supone que algunas ubicaciones previstas en el pliego original no se abordarán en esta primera fase. La concentración de las intervenciones contribuirá, además, a «minimizar el impacto de las obras en la vida cotidian» del barrio, según señala Beatriz Artolazabal.

La responsable de Espacio Público confía en haber dado esta vez con la tecla. «Estamos haciendo todo lo posible para que estas obras salgan adelante. Son acometidas muy necesarias para garantizar un servicio básico en pleno Casco Medieval y no podemos permitir que vecinas, vecinos, comercios y establecimientos hosteleros sigan perjudicados por esta situación.»

Etxebarria ha detallado que se trata de llegar a 14 comunidades de vecinos de las calles San Vicente de Paúl, Fray Zacarías, Herrería, Pedro Egaña y Santa María. Las empresas llevarán la acometida a cada portal y luego será cada residente o dueño de negocio el que se costee llevar la fibra óptica hasta su casa o centro de trabajo.