El Fofel representa casi la mitad de los ingresos que percibe el Ayuntamiento de Vitoria Igor Martín

Vitoria ingresará el próximo año 22 millones más de los fondos forales

La Diputación repartirá 318,6 millones entre ayuntamientos, cuadrillas y concejos, casi 30 más que lo previsto para este ejercicio

José Manuel Navarro
Ander Carazo

José Manuel Navarro y Ander Carazo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:12

Al cierre de un curso, toca empezar a planificar las cuentas del siguiente ejercicio. Con los concejales de Hacienda de medio territorio cuadrando cifras para ... diseñar los presupuestos de 2026, la Diputación ya ha despejado la primera incógnita: cuánto van a recibir los ayuntamientos y concejos del fondo de financiación de entidades locales, el conocido como Fofel. Según ha podido saber EL CORREO, el Ejecutivo foral destinará 318,6 millones a municipios y consistorios, muy por encima de los 290 presupuestados inicialmente para este 2025.

