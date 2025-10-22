Vitoria ingresará el próximo año 22 millones más de los fondos forales

Al cierre de un curso, toca empezar a planificar las cuentas del siguiente ejercicio. Con los concejales de Hacienda de medio territorio cuadrando cifras para ... diseñar los presupuestos de 2026, la Diputación ya ha despejado la primera incógnita: cuánto van a recibir los ayuntamientos y concejos del fondo de financiación de entidades locales, el conocido como Fofel. Según ha podido saber EL CORREO, el Ejecutivo foral destinará 318,6 millones a municipios y consistorios, muy por encima de los 290 presupuestados inicialmente para este 2025.

El Fofel supone una de las mayores fuentes de financiación para las entidades más cercanas a la ciudadanía. Es de ese dinero de donde sale el grueso de los ingresos de las administraciones locales, también la de Vitoria. Para dar a conocer su dotación, la Diputación cuenta con el Consejo Territorial de Administración Local y Finanzas de Álava (CTALFA), el equivalente en la provincia al Consejo Vasco de Finanzas. Ayer por la tarde fue cuando se reunió esta entidad y se dio a conocer el reparto de fondos.

Reparto de la financiación municipal en Álava

De los 318 millones, casi 304 irán a parar a las cuentas municipales. Vitoria, como de costumbre, recibirá el 80% de ese monto foral: 244 millones que mejoran en 22 lo que ingresó el año pasado, y a los que hay que sumar lo que reciben los Servicios Sociales del Consistorio: 3,6 millones más. La cifra no es baladí, de ahí sale casi la mitad del presupuesto del que dispone el Gabinete Etxebarria anualmente.

De hecho, curso tras curso, el interventor municipal advierte al pleno de Vitoria de la «excesiva dependencia» que tiene el Consistorio de la financiación foral. Se trata de una cuestión que «genera incertidumbre en la sostenibilidad a medio y largo plazo, ya que si en algún momento este recurso disminuyera, el margen de actuación del Ayuntamiento es reducido». Fuera de la inyección para Vitoria, los otros 60 millones se reparten entre los otros 50 municipios alaveses, destacando las dotaciones para Llodio (15,89 millones), Amurrio (8,1), Salvatierra (4,3) y Oion (2,4).

6,37 millones para concejos

Los concejos, por su parte, recibirán 6,37 millones. Aquí, una vez más, destaca Nanclares de la Oca como la junta administrativa que más ingresará: 535.587 euros que contrastan con los apenas 963 euros que irán al diminuto pueblo de Tobera, en Berantevilla.

¿Cómo se calculan esas inyecciones del Fofel? La dotación inicial es del 35,94% de los recursos disponibles para el territorio histórico. De ahí se descuenta la parte correspondiente a la participación en Servicios Sociales traspasados a Vitoria. En el caso de las cuadrillas reciben una parte fija en atención a los gastos de infraestructura administrativa y de funcionamiento. A este se le añade una parte condicionada sujeta a la justificación de servicios prestados tales como Igualdad, Euskera, Medio Ambiente o Urbanismo. De la no condicionada recibirán 2,7 millones, mientras que la segunda fase dispone de 1,9.