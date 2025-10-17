El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un vitoriano tira una bolsa de basura al contenedor. Rafa Gutiérrez

Vitoria incrementa en tres millones de euros anuales el nuevo contrato de basuras

El pliego de condiciones contempla abonar a la adjudicataria 384,97 millones en una década, 30 más que los ofertados en el anterior concurso, que quedó desierto

B. Mallo

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:42

El Ayuntamiento de Vitoria ha presentado el nuevo pliego de condiciones que deberá cumplir la empresa que se haga con el megacontrato de la ... gestión de las basuras urbanas para los próximos diez años. Después de que -pese a ofrecer la friolera de 355 millones de euros- el concurso quedara desierto, los técnicos del servicio de Limpieza han presentado otra propuesta que eleva la cuantía a los 384,97 millones hasta el año 2036. Son prácticamente tres millones de euros más anuales los que percibirá la adjudicataria; que se espera pueda ponerse en funcionamiento el próximo verano.

