Vitoria incrementa en tres millones de euros anuales el nuevo contrato de basuras

El Ayuntamiento de Vitoria ha presentado el nuevo pliego de condiciones que deberá cumplir la empresa que se haga con el megacontrato de la ... gestión de las basuras urbanas para los próximos diez años. Después de que -pese a ofrecer la friolera de 355 millones de euros- el concurso quedara desierto, los técnicos del servicio de Limpieza han presentado otra propuesta que eleva la cuantía a los 384,97 millones hasta el año 2036. Son prácticamente tres millones de euros más anuales los que percibirá la adjudicataria; que se espera pueda ponerse en funcionamiento el próximo verano.

El nuevo contrato también mejora el pliego anterior en otras cuestiones. Así, prioriza el baldeo mecánico de las aceras durante los meses de verano para aprovechar las óptimas condiciones climatológicas a diferencia del invierno, donde las jornadas de lluvia o heladas complican el baldeo mecánico.

Plantea también la puesta en marcha de una serie de equipos operativos durante todo el año que desempeñarán las tareas de desbroce de la vegetación o retirada de la hoja, en función de cada estación. En los meses de invierno se centrarán en la retirada de hoja en aceras, parques y jardines; mientras que desde marzo a octubre pondrán el foco en el desbroce y retirada de la denominada vegetación adventicia, que aparece en las zonas pavimentadas. Estas faenas se realizarán con la ayuda de maquinaria especializada como sopladoras, desbrozadoras o una desherbadora, que limpia la vegetación en calzadas y bordillos, así como vehículos ligeros, entre otros.

Prórroga del actual contrato

Para la renovación de las máquinas se determina en el pliego el total de la maquinaria que la firma adjudicataria debe adquirir para la prestación de los servicios. Además, se apuesta por el gas natural para los vehículos pesados y se contempla también la posibilidad de incorporar vehículos eléctricos. El nuevo contrato incluye la implantación de contenedores metálicos en toda la ciudad, limpiezas intensivas anuales en los barrios, fregados de pavimento con maquinaria específica y la colocación de 500 papeleras selectivas, entre otros servicios.

Hasta que la nueva adjudicataria empiece a prestar el servicio seguirá vigente el actual contrato con la UTE Prezero-Onaindia con la prórroga acordada este viernes por la Junta de Gobierno Local. Esta extensión extraordinaria del servicio será efectiva a partir de la finalización del actual contrato, el 31 de octubre, y, en todo caso, por un periodo máximo de 9 meses y un importe mensual de 2.124.111,34 euros (IVA incluido).