Vitoria impone la sanción más alta a un grafitero, con 6.000 euros Expedienta al joven que «vandalizó» el mural del túnel de San Martín que pintaron los alumnos de IDarte. Son 3.000 por infracción «grave» y otros 3.000 por los daños

Rosa Cancho Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:08

Un joven grafitero asentado en Vitoria que firma como TEKO se enfrenta a tener que pagar 6.000 euros por «vandalizar» una obra artística. Sería la sanción más elevada que pone el Ayuntamiento por este tipo de actos, contra los que el departamento de Limpieza que dirige Pascual Borja ha emprendido una cruzada en esta legislatura que le ha valido el reconocimiento nacional Escoba de Plata. A la persona que se oculta bajo el 'tag' TEKO se le considera responsable de los daños ocasionados al mural creado por el alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (IDarte) en el pasaje de la calle Teodoro Dublang y que conecta los barrios de San Martín con Ariznabarra.

«Le vamos a abrir un expediente sancionador, con una propuesta de multa de 3.000 euros por infringir gravemente la ordenanza de limpieza, a los que habría que añadir la valoración de daños de su acción, con lo que estaríamos hablando de casi 6.000 euros de sanción», ha explicado este viernes la alcaldesa, Maider Etxebarria.

Tachó con su firma una creación de apoyo a Palestina y tras eso y con la colaboración de la Policía Local y de una empresa especializada se realizó un trabajo pericial de análisis de caligrafía y se dio con su autor. Para ello se recopiló información policial, se investigaron publicaciones en redes sociales y se hizo «un estudio caligráfico y otro de inteligencia que no dan lugar a dudas, como concluyen la pruebas periciales», ha agregado Etxebarria.

2.800 pintadas indentificadas

«No vamos a permitir que unos pocos sigan deteriorando el espacio público. Manchar nuestras calles tiene consecuencias. Tenemos los medios necesarios y la determinación para identificar a los autores y pedirles responsabilidades. Por lo tanto, quienes piensen que pueden actuar con impunidad, se equivocan», ha zanjado la regidora socialista. Ahora se le comunicará la sanción y TEKO dispondrá de 15 días para presentar las alegaciones.

Según los últimos datos de la oficina virtual del grafiti, hay identificadas casi 2.800 pintadas repartidas por la capital. En Ariznabarra, barrio donde comenzó la campaña contra estas acciones, se han limpiado 1.332 metros cuadrados de paredes a lo largo de 696 actuaciones. Vitoria ha identificado a 19 grafiteros y fruto del proceso de mediación entablado con ellos, ocho -a los que se atribuye un total de 510 pintadas- pactaron no volver a realizar más pintadas, ayudar a su limpieza y participar en charlas en colegios y sesiones de concienciación. Esta campaña se ha extendido este año a toda la ciudad.