Vitoria imagina su futuro entre montañas rusas verdes y pasarelas tubulares El taller We Make Cities de la Bienal Internacional de Arquitectura Mugak convierte la capital alavesa en un parque temático verde

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:38

Vitoria es un parque temático vegetal, una ciudad llena de pasarelas tubulares, montañas rusas verdes, domos biotecnológicos y todo tipo de infraestructuras exuberantes que envuelven los espacios más reconocibles del centro urbano de la capital alavesa. Así la imaginaron Javier Martínez Navarro y Pablo Sendra en el taller de We Make Cities de la Bienal Internacional de Arquitectura Mugak, celebrada en IDarte (escuela de diseño pública de Euskadi).

Los autores de esta fantasía resumen su idea en un vídeo de noventa segundos al estilo 'Charlie y la Fábrica de Chocolate'. Es el resultado de un ejercicio que planteaba imaginar futuros posibles para Vitoria utilizando para ello inteligencia artificial. Y el resultado fue Vitoria-Green Park.

¿Es una utopía? ¿Una distopía? ¿Una caricatura? Sus creadores creen que tiene un poco de todo eso, pero, sobre todo, querían plantearlo como un espejo.

Un vídeo de fantasía que recorre lugares icónicos como una 'reformada' plaza de la Virgen Blanca, calles del centro histórico y la fachada del Ayuntamiento.