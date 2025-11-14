El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El tractor contratado para aplanar la hierba de Olárizu. Jesús Andrade

Vitoria se expone a una sanción de hasta 225.000 euros por vulnerar el derecho a huelga de los jardineros

Inspección de Trabajo considera como «muy grave» la contratación de un tractor para aplastar la hierba de Olárizu

B. Mallo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:50

Comenta

El pasado 9 de octubre tocó a su fin una huelga de los jardineros de Vitoria que se había extendido durante más de seis meses, ... pero uno de los episodios de este conflicto sigue coleando. Y el Ayuntamiento se expone ahora a una sanción que podría alcanzar hasta 225.000 euros por cometer una infracción «muy grave» al no respectar al derecho a la huelga de los empleados de Enviser el día que contrató un tractor para aplanar la hierba de las campas de Olárizu.

