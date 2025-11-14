Vitoria se expone a una sanción de hasta 225.000 euros por vulnerar el derecho a huelga de los jardineros

El pasado 9 de octubre tocó a su fin una huelga de los jardineros de Vitoria que se había extendido durante más de seis meses, ... pero uno de los episodios de este conflicto sigue coleando. Y el Ayuntamiento se expone ahora a una sanción que podría alcanzar hasta 225.000 euros por cometer una infracción «muy grave» al no respectar al derecho a la huelga de los empleados de Enviser el día que contrató un tractor para aplanar la hierba de las campas de Olárizu.

El 10 de septiembre, ante la cercanía de la celebración de la romería y el mal estado de la zona, el Consistorio contrató un tractor, que se encontraba escoltado por dos patrullas de la Policía Local, para adecentar este espacio. Trabajadores de Enviser dieron la alarma y se solicitó la presencia de un inspectora de Trabajo, que paralizó la actuación.

El escrito detalla que «el director general de Espacio Público y Barrios y Zona Rural contrató las labores de aplastamiento de hierba, que no se habían subcontratado en años anteriores ya que no eran necesarias» al segarse durante todo el año.

Inspección de Trabajo determina que «la sustitución por parte del Ayuntamiento de la actividad de la empresa subcontratada Enviser» es constitutiva de «una infracción en materia de relaciones laborales», que está calificada como «muy grave» y que expone al Consistorio a una sanción que puede ir de 7.501 a 225.018 euros, según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La multa no es todavía efectiva, sino que se acaba de iniciar el procedimiento. Ahora se abre una fase de alegaciones y después Espacio Público tiene derecho a recurso de alzada y derecho a la tutela judicial efectiva.

«Este gravísimo hecho no hace más que evidenciar la incapacidad política y la irresponsabilidad con la que actuó el Departamento de Espacio Público durante todo el tiempo que duró el conflicto. En vez de buscar alternativas y formulas de entendimiento, se posicionó del lado de la empresa con la única pretensión de doblegar la voluntad de la plantilla y buscar su rendición atacando salvajemente eld erecho a la huelga», han denunciado los sindicatos ESK y LAB.

Un trabajador despedido

Ambos sindicatos, además, han señalado que se encuentran «preocupados» por la actuación de la empresa desde el retorno de los jardineros al trabajo. Aseguran que se ha producido el despido de uno de los trabajadores sin motivaciones reales. «Siguen actuando impunemente, despidiendo hace unas semanas sin ninguna justificación a una persona huelguista. Exigimos su readmisión, de lo contrario, nos veremos obligados a volver a salir a la calle a denunciar a una empresa y un Ayuntamiento que parece que no quieren normalizar las relaciones laborales tras la huelga», han remarcado.