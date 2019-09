Vitoria estudiará el sistema de aviso previo de la grúa Una grúa se dispone a remolcar un vehículo. / IOSU ONANDIA La enmienda del equipo de Gobierno se ha aprobado por unanimidad, aunque EH Bildu ha exigido plazos para su implantación IÑIGO CRESPO Viernes, 27 septiembre 2019, 13:43

El Ayuntamiento de Vitoria se ha comprometido este viernes a «estudiar» el sistema de aviso previo a la retirada de vehículos por medio de la grúa municipal. El Pleno, integrado por PNV, PSE, EH Bildu y PP ante la ausencia de Elkarrekin Podemos al suscribir la huelga por la emergencia climática, ha aprobado por unanimidad la enmienda del equipo de Gobierno. Sin embargo, el grupo abertzale, impulsor de la moción, ha exigido que se fijaran plazos para la realización de ese estudio.

En este sentido, el Ayuntamiento analizará «la viabilidad de creación e implantación de un registro de vehículos en Internet que permita avisar a los responsables cuando vaya a ser retirado o desplazado». Los grupos han mostrado disposición a sacar adelante el nuevo sistema, que ya se encuentra implantado en Pamplona.

No obstante, el Departamento de Movilidad, encabezado por la jeltzale Amaia Barredo, ha matizado que las «circunstancias de Vitoria son distintas a las de Pamplona», y ha advertido de que la retirada de los coches no se produce siempre que interviene la grúa. «De las más de 6.000 ocasiones, en solo 3.000 se retira el vehículo. Hay medidas alternativas, como reubicar el vehículo, y no se lleva a Aguirrelanda», ha asegurado. Eso sí, ha subrayado la oportunidad que representa la medida para rebajar las afecciones a la vía.

El nuevo servicio, que el PSE califica de «positivo» y el PP considera «interesante», pasaría por que los conductores vincularan su matrícula con su teléfono en una base de datos, al que se enviaría la notificación poco antes de la intervención de la grúa. La concejal de Bildu Iratxe López de Aberasturi, en este sentido, instó al Gobierno a fijar unos plazos para publicar los datos del estudio, algo que el edil socialista Borja Rodríguez ha rehusado. «Le preguntaremos cada 15 días por los resultados», ha concluido Aberasturi.