Vitoria estudia publicar el origen de los delincuentes La parte jeltzale del Gabinete Etxebarria aboga por seguir el camino del Gobierno vasco, lo que abre una fisura con los socialistas, contrarios a la medida

Rosa Cancho Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:48 | Actualizado 13:21h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Vitoria estudia sumarse a la nueva política de información del Gobierno vasco y dar luz verde a la Policía Local para que haga público el origen de los delincuentes en sus partes de intervención. El concejal de Seguridad, César Fernández de Landa (PNV), ha defendido este miércoles públicamente esa posibilidad, lo que amenaza con trasladar a Vitoria la tormenta política que jeltzales y socialistas protagonizan desde que la Ertzaintza comenzó a incorporar la nacionalidad de detenidos e infractores en sus comunicaciones.

El ala jeltzale del Gabinete Etxebarria había mantenido hasta la fecha un perfil bajo. El propio Fernández de Landa había descartar durante semanas dar el paso. Sin embargo este miércoles, durante una comisión municipal, ha abogado claramente seguir el criterio que ha impuesto con la Policía autonómica el también jeltzale y consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. La Ertzaintza, que durante años solo aportaba edad y género de los detenidos, añade desde hace semanas también su nacionalidad.

El edil del PNV ha subrayado que «todo lo que sea transparencia y sirva para desmentir bulos siempre será bien acogido». «Compartimos opinión con el sailburu», insistía en otro momento de su intervención en referencia a Zupiria. Aunque el concejal no ha querido concretar cuándo podría llevarse a cabo el cambio en la Policía Local. «Trabajaremos en ello en lo sucesivo», ha añadido

El escenario que se abre ahora es cuando menos incómodo en el seno del binomio PSE-PNV que dirige el Ayuntamiento de Vitoria. Y es que el asunto de publica el origen de los delincuentes ha sido motivo de confrontación entre jeltzales y socialistas. Frente a los primeros, claramente partidarios del viraje, los segundos la han rechazado. Recientemente, en una entrevista a EL CORREO, Mikel Torres, vicelehendakari segundo y máximo dirigente del PSE en el Ejecutivo de Pradales, mostraba su preocupación por la «deriva» del PNV.

El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la ha cuestionado. Aunque esta misma semana otro cuerpo policial autonómico, bajo el control del socialista Salvador Illa, los Mossos D'squadra, ha anunciado su intención de seguir los pasos de la Ertzaintza.

Si Vitoria lo hace se convertiría en el primer ayuntamiento vasco que opta por el golpe de timón informativo.

Las palabras de Fernández de Landa se producen dos días después de que el PP de Vitoria pidiera al equipo de gobierno local que empezara a publicar el origen de los detenidos como «muestra de transparencia», la misma justificación que plantean los jeltzales.