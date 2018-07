Vitoria estudia ampliar Mercedes y Michelin por el bosque de Zabalgana y el polígono de Gamarra

El Ayuntamiento busca fórmulas para insuflar aire a sus dos 'pulmones' económicos: Mercedes -la mayor industria de Euskadi, con casi 5.600 trabajadores- y Michelin -4.000-. Eso sí, encontrar suelo vacante para ampliar ambas plantas en su entorno más próximo no será sencillo. En el primer caso, el Consistorio estudia extender los dominios del gigante alemán ocupando una parte del bosque de Zabalgana. En el caso de la multinacional francesa, la propuesta pasa por utilizar terrenos ubicados entre las calles Artapadura y Avenida del Zadorra, en el propio polígono de Gamarra. Ambas alternativas aparecen incluidas en la documentación sobre la que pivotará el proceso de revisión del Plan General -el documento urbanístico de mayor rango de la ciudad-, que los grupos municipales abordarán en los próximos meses. El volumen vigente data de marzo de 2003, pero posteriormente ha sido objeto de diferentes modificaciones.

El equipo redactor del Plan General -formado por arquitectos, ingenieros, biólogos, abogados y administrativos, entre otros técnicos- ha puesto sobre la mesa de los grupos distintas fórmulas de cara al desarrollo de las áreas industriales en la próxima década. Los expertos hacen especial hincapié en Mercedes y Michelin, de manera que se pueda crear «un clúster -grupo de empresas del mismo sector- lo suficientemente potente que consiga atraer la inversión».

Las claves Mercedes La propuesta plantea ocupar 14 hectáreas del parque desde la calle Las Arenas Michelin Los expertos plantean redactar un plan especial para acabar con los solares y pabellones vacíos

En el caso de la multinacional alemana, se contempla la ocupación de 14 hectáreas del bosque de Zabalgana y su clasificación «como suelo urbanizable». Ante la «imposibilidad de ocupar otros suelos vacantes», la delimitación del espacio parte de la calle Las Arenas y se adentra en el Anillo Verde. Se trata de una «previsión de futuro» con el fin de «contemplar desde el inicio» esta posibilidad. Parece que los técnicos han tomado nota de las urgencias de Mercedes, cuyo director, Emilio Titos, aseguró el mes pasado en una entrevista concedida a este periódico que las instalaciones actuales «habían tocado techo» y debían ser ampliadas. «No quiero verme en la tesitura de decirle a mi red de ventas que esta fábrica no puede responder a la demanda», dijo. De hecho, la firma ya se puso en contacto con el Gabinete Urtaran el año pasado para intentar construir un gran parking en superficie entre las vías del tren y la calle Las Arenas. Una actuación que también afectaría «a 5.000 metros cuadrados del Anillo Verde», reveló ayer la concejala de Urbanismo, Itziar Gonzalo.

A pesar de que el nuevo Plan General deberá ser debatido y aprobado por el pleno, la mera posibilidad de 'morder' una parte del bosque de Zabalgana ha cosechado la oposición de dos grupos. A pesar de que Gonzalo insistió en que se trata de «una hipótesis» de trabajo, EH Bildu e Irabazi anunciaron su voto en contra.

«No todo vale»

Félix González, concejal de la coalición abertzale, aseguró que el Anillo Verde «es una enseña de la ciudad y debe consolidarse. No solo no hay que reducirlo, sino que debería ampliarse y mejorar la conexión entre los parques de Zabalgana y del Zadorra». Por su parte, Óscar Fernández dijo que «Mercedes es un motor económico pero no todo vale en una Green Capital. Ese plan puede destruir una parte de una joya verde y la empresa podría utilizar suelo vacante en Júndiz». La concejala de Urbanismo replicó que «cualquier empresa busca crecer en su entorno más próximo». Ante la propuesta de utilizar otro polígono industrial, la edil jeltzale respondió con otra pregunta: «¿Ustedes saben cuánto costaría un traslado así?».

Así las cosas, en el caso de que el Gabinete Urtaran decida asumir y tramitar esta propuesta en los próximos meses deberá aliarse con el PP para lograr la mayoría necesaria. De momento, lo que sí pidió la teniente de alcalde es «que nadie dude de la defensa del Anillo Verde que hace este Gobierno. Les recuerdo que hemos propuesto hacer el parque Larragorri en las graveras de Lasarte».

Las propuestas de ordenación urbana también afectarán al amplísimo arco formado por los polígonos de Gamarra, Betoño y Arriaga. En este sentido, el equipo redactor del nuevo Plan General sostiene que la inclusión del río Zadorra en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación «constituye una oportunidad» para mejorar las condiciones del entorno y «revitalizar» el espacio comprendido entre la Avenida del Zadorra y la calle Artapadura, donde actualmente «se encuentran más de la mitad de las parcelas vacías y casi todas las edificaciones en desuso», indican los técnicos.

Por eso, los expertos plantean redactar un Plan Especial para ordenar todo ese ámbito, en el que podrían caber distintas actuaciones. Dada su proximidad, una de las principales podría ser la posible ampliación de Michelin, una empresa «emblemática».

También se pone sobre la mesa la apertura de un vial en la zona Este de ese espacio, entre Portal de Gamarra y Zubibarri, con objeto de mejorar y asegurar la accesibilidad al conjunto de las «estrechas y longitudinales» parcelas de esta manzana industrial.