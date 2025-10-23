Vitoria estrena «la mejor comisaría de España»

«Es la mejor comisaría de España». Con esta sencilla frase ha definido la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, la nueva Comisaría Provincial ... de la Policía Nacional en Álava, que se ha estrenado este jueves. La reforma del histórico edificio de la calle Olaguíbel ha costado 12,3 millones de euros y se han recuperado muchos espacios que llevaban inactivos desde hace tres décadas. Las nuevas oficinas, que ya llevan unas semanas operativas, tienen 6.200 metros cuadrados útiles y la reforma constituye «un modelo de integración entre innovación arquitectónica, sostenibilidad y compromiso social».

Etxebarria ha ejercido de anfitriona ante una amplia representación institucional, de las fuerzas armadas y también de las fuerzas vivas de la sociedad alavesa. Al acto han acudido, entre otras autoridades, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la delegada del Gobierno en País Vasco, Marisol Garmendia; el director general de la Policía, Francisco Pardo; y la presidenta de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), Sofía Hernanz.

La reforma del edificio ha sido diseñada bajo criterios de funcionalidad y sostenibilidad, garantizando las mejores condiciones para desarrollar con la máxima operatividad la labor policial y el servicio público que presta la Policía Nacional. La nueva comisaría incorpora ahora en un mismo espacio servicios que antes se encontraban en distintas ubicaciones, integrando unidades operativas especializadas, así como los servicios generales y de atención al ciudadano.

Las nuevas instalaciones aprovechan una edificación ya existente y que estaba parcialmente en desuso en los números 11 y 15 de la calle Olaguíbel. El edificio, construido en 1950, presenta una estructura singular que incluye planta baja, tres alturas y una bajocubierta habitable en algunas zonas. Además, en sus extremos se erige un torreón que alcanza los 42 metros de altura, lo que añade un carácter emblemático a la edificación.

En la planta baja se conservan las entradas principales por los números 11 y 15, asignando un uso diferenciado a cada una: la primera, de carácter restringido, destinada exclusivamente a funcionarios y trabajadores; y la segunda, de uso público, con acceso directo a la oficina de documentación, extranjería y salón de actos, lo que ha requerido la cubrición del patio existente.

En el acceso principal público, se dispone de un puesto de información y control para orientar a los ciudadanos. En esta planta se concentran diversas unidades y espacios operativos, organizados para optimizar su funcionalidad y facilitar el desempeño de las actividades, en la que se ubicarán las Oficinas de Expedición de DNI y Pasaporte y el Negociado de Extranjeros, con sus salas de espera correspondientes, así como aseos públicos; salón de actos, la sala del personal de seguridad y la oficina de denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC), así como la Oficina del Grupo de Seguridad Privada, las Oficinas de UDE y el Archivo General.