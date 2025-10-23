El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Visita institucional a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Álava. Igor Aizpuru

Vitoria estrena «la mejor comisaría de España»

La reforma del edificio de la calle Olaguíbel ha costado 12,3 millones de euros y tendrá 6.200 metros cuadrados útiles

B. Mallo

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:47

Comenta

«Es la mejor comisaría de España». Con esta sencilla frase ha definido la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, la nueva Comisaría Provincial ... de la Policía Nacional en Álava, que se ha estrenado este jueves. La reforma del histórico edificio de la calle Olaguíbel ha costado 12,3 millones de euros y se han recuperado muchos espacios que llevaban inactivos desde hace tres décadas. Las nuevas oficinas, que ya llevan unas semanas operativas, tienen 6.200 metros cuadrados útiles y la reforma constituye «un modelo de integración entre innovación arquitectónica, sostenibilidad y compromiso social».

