El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Óscar Morán, director del centro, en una de las aulas que se estrenarán este viernes. Igor Martín.

Vitoria estrena este curso su primer colegio internacional y el único privado de la ciudad

El centro, ubicado en una parte de las instalaciones de Nazareth, arranca con una treintena de alumnos de 3 a 12 años y se adelanta al proyecto del grupo Baskonia Alavés

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:22

Vitoria arranca el curso    escolar 2025-26 con una importante novedad: una treintena de alumnos estrenará este viernes    las instalaciones de Vitoria International School, el ... que será el único colegio internacional de la ciudad. También se convertirá en el único de titularidad privada, ya que hasta ahora la oferta se dividía solo entre públicos y concertados. Este centro de pedagogía Montessori comenzará su andadura en una parte del edificio de Nazareth, que en los últimos años ha ido cerrando aulas progresivamente debido a la falta de alumnos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Okondo: mueren dos jóvenes tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  2. 2 Tragedia en Okondo: mueren dos jóvenes tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Tragedia en Okondo: mueren dos jóvenes tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  4. 4

    Nagore Robles y el equipo de La Voz se dan el clásico atracón de huevos fritos
  5. 5

    Nagore Robles y el equipo de La Voz se dan el clásico atracón de huevos fritos
  6. 6 El hombre muerto en el accidente de Azáceta era trabajador del servicio de ayuda a domicilio
  7. 7

    Denuncian daños en la Cruz del Gorbea y la destrucción de su mesa de orientación
  8. 8

    «Estamos destrozados, es una tragedia enorme para todo el pueblo»
  9. 9

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán
  10. 10

    «Es un palo muy duro para todo el pueblo», lamenta el alcalde de Okondo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria estrena este curso su primer colegio internacional y el único privado de la ciudad

Vitoria estrena este curso su primer colegio internacional y el único privado de la ciudad