Vitoria estrena este curso su primer colegio internacional y el único privado de la ciudad

Vitoria arranca el curso escolar 2025-26 con una importante novedad: una treintena de alumnos estrenará este viernes las instalaciones de Vitoria International School, el ... que será el único colegio internacional de la ciudad. También se convertirá en el único de titularidad privada, ya que hasta ahora la oferta se dividía solo entre públicos y concertados. Este centro de pedagogía Montessori comenzará su andadura en una parte del edificio de Nazareth, que en los últimos años ha ido cerrando aulas progresivamente debido a la falta de alumnos.

«En Vitoria había un hueco en este aspecto, hay que tener en cuenta que es una ciudad con grandes empresas como Mercedes que recibe muchas familias de otras partes del mundo. Nosotros aspiramos a ser una referencia a nivel nacional con una mirada respetuosa a la infancia», traslada Óscar Morán, director de un colegio que se define como aconfesional. Arrancan su andadura con un grupo de alumnos con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, aunque en cursos venideros ampliarán su oferta a Secundaria y Bachillerato.

400 Alumnos Es la capacidad máxima de Vitoria International School cuando esté a pleno rendimiento

De esta manera, Vitoria International School se adelanta al proyecto del Grupo Baskonia-Alavés para la creación de un colegio internacional en el entorno del Buesa Arena, al lado de la Universidad Euneiz, el Bakh y la residencia. «Sigue adelante y está previsto, pero ahora mismo no tenemos novedades», es lo único que trasladan sobre este asunto desde el club. A finales del año pasado se informó de que había «conversaciones muy avanzadas» para levantar esta escuela que era una demanda empresarial desde hace años, verbalizada sobre todo por las grandes multinacionales asentadas en el territorio.

Desde este curso ya existirá esa opción en la capital alavesa con este nuevo centro promovido y gestionado por Educa Schools Management, un grupo al frente de Valdeserra International School (Almería) y Khalil Gibran Bilingual School (Madrid). En el caso de la capital alavesa ofrecerán una educación con el inglés como lengua vehicular y el euskera y el castellano como complementarias. «Nuestro lema es 'aprender haciendo, crecer siendo'. Las pantallas solo estarán presentes en los últimos cursos de Primaria y para tareas muy concretas», detalla Morán, con una amplia experiencia en el sector de la educación tanto en España como en Estados Unidos.

En Madrid y Almería Está promovido y gestionado por Educa Schools Management, que tiene otros dos centros

En sus aulas acogerán desde este septiembre a niños de Vitoria pero también de «familias de fuera» que han conocido este novedoso proyecto por el boca a boca. Algunas vienen del colegio Grant Vela School, un pequeño centro con currículum internacional que cerró sus puertas el año pasado. Aunque la diferencia es que en ese caso solo ofrecían escolarización hasta Primaria, esta nueva opción va más allá.

Uno de sus pilares en las etapas más tempranas será el libre movimiento acompañado de metodologías propias para enseñar matemáticas o cultivar las habilidades artísticas. A esto se suman asignaturas como 'vida práctica'. «También tendremos un huerto y otra cuestión fundamental será la implicación de las familias en actividades extraescolares e incluso en el propio aula», añade el director.