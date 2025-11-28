El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El rodaje de 'Amets Gorriak' ha tomado este viernes diferentes calles del centro de Vitoria. Blanca Castillo

Vitoria, escenario de un cuento gótico con el rodaje de 'Amets Gorriak'

La grabación del corto se produce este viernes en localizaciones como la Casa del Cordón, Herrería y Zapatería. La protagonista es Cristina Abad, conocida por 'Valle salvaje'

Ramón Albertus

Ramón Albertus

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:10

Comenta

Álava mantiene su atractivo como escenario de cine. Este jueves y viernes, diferentes localizaciones del territorio y la capital vasca han servido como set al rodaje de 'Amets Gorriak' (Sueños rojos), un cuento gótico y de terror vasco protagonizado por Cristina Abad ('Servir y proteger', 'Valle salvaje'). Entre las localizaciones de este cortometraje dirigido por el director hondureño-español Luigi Reniery se encontraba la Casa del Cordón y las calle Siervas de Jesús y Zapatería.

«Es una historia de amor prohibido que comienza en 1830 en una aldea del País Vasco», adelantaba el realizador en una pausa del rodaje este mediodía en la plaza de la Virgen Blanca mientras colocaban el decorado en la zona. En esa historia se cruzan supersticciones, traumas y escenarios boscosos de diferentes puntos del territorio. «El cortomtraje es la antesala de un largometraje que si todo va bien está previsto rodar la próxima primavera», explica el director de una producción que cuenta con el sello de la productora vitoriana AVA films.

La grabación ha despertado el interés de muchos curiosos que han visto cómo las cámaras volvían a colocarse en el centro de la ciudad. Según los últimos datos aportados por las instituciones, a lo largo de este año se han producido más de 200 días de rodaje en diferentes proyectos, entre los que se encuentran series como 'Innato' y largometrajes como 'Kraken'.

