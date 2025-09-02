Vitoria, epicentro del famoseo

Sara López de Pariza Martes, 2 de septiembre 2025, 00:18 Comenta Compartir

Luces, cámaras y acción. La XVII edición del FesTVal comenzó ayer a rodar en Vitoria con la alfombra naranja ya desplegada y a pleno rendimiento en el exterior del Palacio Europa, a donde este año se ha trasladado toda la programación debido a las obras en el Teatro Principal. Cerca de un millar de invitados y periodistas de 70 medios nacionales cubrirán la cita catódica que durante una semana otorga a la capital alavesa proyección nacional. Fuera se nos ve y se nos escucha, pero aquí se disfruta de lo lindo. Buen ejemplo de ello son las decenas de fans que se congregaron en la Avenida de Gasteiz –a pesar de la hora, las 14.30– para ver de cerca a la presentadora y los 'coaches' de 'La Voz' que inauguraron el FesTVal 2025 por todo lo alto.

El cielo respetó y a pesar de la lluvia de la mañana, por la tarde no hubo que sacar el paraguas en un primer estreno en el que Eva González, que ya conoce de sobra la ciudad, se llevó unos cuantos piropos. «Es guapísima», «¡Qué pelazo!», «Se ha parado un buen rato...», alababan los seguidores que estuvieron a escasos metros de la sevillana. «La gente de Vitoria siempre nos recibe con muchísimo cariño y eso lo llevo en mi corazón», confesaba ella a EL CORREO, medio oficial de la cita.

Pablo López fue el primero en llegar y entrar al Europa, sin pararse con la prensa. Sí que se detuvo unos instantes con la diputada foral de Cultura, Ana del Val, que se autopresentó al compositor antes de fundirse en un abrazo. Eva González y Sebastián Yatra se dejaron querer y no escatimaron en 'selfies' con el público, al igual que Malú y Mika. Tanto se estaban entregando a los fans que el cantante tuvo que agarrar a su compañera y llevársela en volandas para que posara delante de los fotógrafos que la reclamaban con insistencia.

La presentación ante los medios comenzaba con sorpresa, y es que el director del FesTVal, Joseba Fiestras, anunciaba que se iba a salir del guion. Lo hacía con un buen propósito, y era entregar a Eva González el premio Joan Ramón Mainat que se le concedió en 2020 y que no se le pudo dar en persona debido a la pandemia. «Es un honor verme incluida en el grupo de grandes profesionales que cuentan con este galardón», agradecía emocionada. 'La Voz' 2025 llega con importantes novedades. Por primera vez habrá una opción de 'megabloqueo', un 'botón del arrepentimiento' y el formato 'llego y canto', en el que aspirantes descartados aparecen engañados en el plató acompañados de un familiar para recibir una segunda oportunidad. Otra de las novedades para esta nueva temporada es la figura de los asesores de los 'coaches', artistas que colaborarán con ellos durante el día a día con los nuevos talentos. Joaquina será asesora de Malú, Chiara Oliver acompañará a Pablo López, Carla Morrison colaborará con Mika y María Becerra estará al lado de Sebastián Yatra.

Y del arte de la canción al de la supervivencia en apenas unas horas y en el mismo escenario. Mediaset estrenaba la segunda temporada de 'Supervivientes All Stars', un 'reality' que conducirán Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda, aunque solo la segunda estuvo presente en la 'green capital'. «Pero, ¿y Jorge Javier? ¿No va a venir? Menudo chasco», se lamentaban algunos de los presentes entre el público, que se duplicó con respecto a primera hora de la tarde.

Axlor y su amigo Oier fueron de esos que lograron una primera fila detrás de la valla que separa a los famosos del resto de los mortales. Lo curioso es que este par de adolescentes no buscaban una foto para lucirse en redes sociales sino un autógrafo, esas firmas ya prácticamente en peligro de extinción. «A ver, pero es que una foto en el móvil se puede perder. Pero un autógrafo lo puedo guardar para siempre e incluso venderlo en unos años y ganarme unos euros», reflexionaba Axlor (12 años) mientras debatía con su acompañante qué precio podía ser el adecuado.

Ambos sujetaban unas cartulinas de colores en las que los supervivientes fueron estampando sus rúbricas. A pocos metros, Leire, una fija del evento catódico, analizaba a los protagonistas y lanzaba su sentencia. «Adara es muy estirada, ya la vimos el año pasado. Marta Peñate en cambio es majísima, ha estado muchísimo rato con la gente».

Alejandro Nieto, ganador de Supervivientes 2022, fue uno de los que más tiempo invirtió con el público, al igual que Jorge Pérez, el guardia civil que se hizo viral por su belleza y que ganó el concurso en 2020. Sandra Barneda llegó a la alfombra naranja en zapatillas (rojas, a juego con su traje) y también se cameló al público con su naturalidad y simpatía. 'Supervivientes' se estrenará este jueves y se ha convertido en la mayor apuesta de Telecinco para este curso televisivo. «Lo veremos seguro, porque nos hemos comido todas las ediciones. Nos encanta y es un lujo poder ver en persona a los protagonistas», celebraban Maite y María Jesús, amigas íntimas y otras dos asiduas de un FesTVal que no ha hecho más que empezar. Hoy aterrizan los protagonistas de 'Bailando con las estrellas'.