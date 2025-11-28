Vitoria enciende su Navidad

Elena Jiménez Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:29 | Actualizado 18:46h. Comenta Compartir

Ya es Navidad en Vitoria. Lo venían advirtiendo los estantes de los supermercados colmados de turrón y dulces exquisitos, todas esos estrenos de películas con temática festiva que nos hacen soñar con vivir en paisajes nevados de cuento, así como lo auguraba en la capital alavesa el montaje durante los dos últimos meses de elementos imprescindibles para esta época como las –cada vez más– luces, el belén de la Florida y, la gran novedad de este año, la noria de 30 metros de alto de la plaza de la Virgen Blanca.

Pues bien, este viernes ha prendido por fin el espíritu navideño y algunos de esos elementos han empezado a ponerse en marcha para repartir entre todos una ilusión que se alargará durante los próximos cuarenta días, hasta el 7 de enero. Con una plaza de España aborrotada, puntuales, a las 18.00 horas, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y la concejala de Promoción Económica, María Nanclares, junto a Ana, Jaione y Lucía, tres jóvenes de la asociación Down Araba-Isabel Orbe –que celebra su 30 aniversario–, han pulsado a la vez el 'interruptor' gigante que encendía, a la vez, 1.100 bombillas 'led'.

La balconada de San Miguel, el Palacio Villa Suso, el parque de la Florida, la plaza del Artium, Dato, San Prudencio... La decoración abarca más de una treintnena de calles con 270 arcos luminosos, 148 figuras instaladas en farolas, y 325 árboles con guirnaldas que brillarán todos los días desde las 18.00 hasta las 22.00 horas.