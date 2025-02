Vitoria encarga a Arkaute la OPE para contratar a 48 policías locales

Los procesos selectivos para contratar a 48 agentes en la Policía Local dan otro paso más. El Ayuntamiento de Vitoria ha aprobado la encomienda de ... gestión a la Academia Vasca de Policía y Emergencias para encargar a Arkaute las OPE para contratar a 23 y 25 agentes, respectivamente. El equipo de gobierno ha sacado adelante este encargo en la Comisión de Función Pública con el apoyo del PP, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos han votado en contra.

El concejal responsable de los funcionarios municipales, Jon Armentia, ha defendido el encargo a Arkaute porque «unifica las características de estos procesos» y permite «evitar la generación de vacantes durante los procesos y reducir los costes de celebración» de las pruebas. Según el edil socialista, «desde hace seis años todos los ayuntamientos grandes convocan una OPE unificada por motivos económicos, pero también porque hay una especialización y porque así se puede facilitar el acceso a todos los que quieran presentarse».

La decisión ha contado con la oposición de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que abogaban porque Vitoria hiciese sus propias OPE para elegir a los nuevos uniformados. Desde la coalición abertzale, Alberto Porras ha planteado que el Gabinete Etxebarria apuesta por pasar las oposiciones a Arkaute «porque es más barato». «Nosotros no estamos de acuerdo, creemos que esto no es un gasto, sino una inversión. Preferimos invertir en un proceso para seleccionar de la manera más adecuada a los y las agentes en vez de abandonar esta selección y dejarla en manos de terceros», ha argumentado.

Frente a las «ventajas formativas» de este proceder que ha planteado Armentia, Porras ha replicado que pasar este proceso a Arkaute «generaliza la formación». «Da igual que vayas a aprender a llevar tu trabajo en un pueblo pequeño que en uno grande. Que dentro del proceso de selección no se contemplen temas como la normativa y reglamentos de Gasteiz es negativo». A ojos de su formación «las policías locales tienen un papel, unas funciones, una idiosincrasia propia y diferenciada de la Ertzaintza». «Una Policía Local, como su propio nombre indica, debe ser municipal. Y los agentes deben ser seleccionados y formados desde el inicio en estas claves», ha indicado.

En la bancada morada, Garbiñe Ruiz ha señalado que «estamos de acuerdo en que hay que hacer OPE de policía municipal, pero no estamos de acuerdo con el formato». «Desde Elkarrekin pensamos que supone una merma de la autonomía de nuestro municipio», ha postulado la edil, que ha recordado que su punto de vista es el mismo que el del comité de empresa del Consistorio.

Por su parte, el PP ha dado su visto bueno, pero con peros. Marta Alaña ha defendido que «Vitoria necesita más seguridad y más policía en la calle» y ha matizado que la OPE «es necesaria, pero nos sigue pareciendo insuficiente, se queda corta». «Había 43 plazas vacantes de la plantilla actual. 23 se han convocado, pero veinte se han cubierto con interinos porque no se ha hecho la promoción interna que se tenía que haber hecho. Esta encomienda de gestión para un proceso selectivo de 48 plazas tiene que verse ampliada en lo sucesivo para que se acaben con las vacantes».

Armentia ha replicado a Bildu que la unificación de los procesos selectivos permite sacar de Arkaute a distintos cuerpos policiales «con una misma estructura, con una misma formación y un mismo conocimiento, con una formación curricular que es muy importante». Sobre las críticas por el hipotético desconocimiento de los futuros agentes de Vitoria si son formados en la academia autonómica, Armentia ha respondido que «los policías tienen entre seis y nueve meses de prácticas en el lugar de destino» para conocer el entorno.

Se mantiene el tope de 38 años para entrar en la policía

Posteriormente se ha debatido sobre el impacto que podría tener la sentencia de la justicia vitoriana que anula la expulsión a una aspirante de policía en los procesos de selección de la capital alavesa por no cumplir con el límite de edad, fijado en 38 años, para ingresar en los cuerpos de seguridad. Armentia ha explicado que no han sido notificados de dicha sentencia, «que no es firme» pero ha remarcado que su criterio se atiene a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia.

El concejal de Función Pública ha descartado posibles afecciones y ha asegurado que la Corporación mantendrá el límite de edad mientras no haya sentencias firmes que alteren este punto.